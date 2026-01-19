春節連假訂房率 苗栗再穩居前三名

苗栗春節連假訂房率穩居全國前三名，草莓季正好登場適合觀光採果。（圖：彭清仁攝）

今年春節連續假期長達9天，交通部觀光署統計各縣市訂房情況。根據連假30天前統計，假期前8天平均訂房率前3名，分別是嘉義市55.91％、苗栗縣51.32％、台南市49.55％，各縣市總平均38.33％。苗栗縣再度穩居訂房率前三名，縣府分析還是地理位置適中，加上交通便利等原因。

舊山線鐵路的龍騰斷橋，連同附近勝興車站都是苗栗知名景點。（圖：民眾提供）

據觀光署公布連假前30天前統計的住房率，已躍居觀光大縣的苗栗縣，初一到初三的訂房率都在六成以上，連假平均訂房率苗栗縣也一直都高居前三名。

苗栗縣政府指出，苗栗縣由於地理位置位於台灣中部，加上交通有國道一、國道三和西濱快速道路，交通網四通八達，對遊客來說十分便利。另外，春節期間正好是苗栗的草莓產季，加上又是溫泉季，對春節出遊的民眾來說，苗栗相當適合國旅和家人共同出遊。

縣府也強調，為了確保民眾春節出遊交通順暢，避免因交通阻塞影響民眾出遊意願，警方在各大景點週邊，也會實施交通管制措施，並隨時適狀況調整。（彭清仁報導）