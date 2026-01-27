春節連假通關業務 基隆關規劃妥當

因應115年春節連續假期，為維持進出口通關順暢，基隆關已規劃連假期間派員辦理各項通關業務，並免徵收特別驗貨費及特別監視費。

基隆關指出，115年春節連續假期計有9天（2月14日至22日），該關已準備好各項通關業務的辦理方式，如下：一、115年2月13日（連續假期前一天）的一般進、出口通關案件，除特殊情形外，該關將於當日處理完畢。

二、為維持連續假期期間進、出口貨物通關順暢，該關採取下列服務措施：1、貨物進、出口通關於2月14日及21日上午8時30分至中午12時30分、2月16日至20日上午8時30分至下午4時30分辦理：業務一組、業務二組、五堵分關及桃園分關的案件，集中於關本部1樓服務中心辦理；八里分關的案件，於該辦公處所辦理。2、花蓮分關馬祖派出課進、出口通關的案件，每日上午8時30分至中午12時30分、下午1時30分至下午5時30分於該辦公處所辦理。3、上述派員辦理貨物通關業務期間，視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費及特別監視費。

三、連續假期期間，旅客行李及船舶維持24小時通關；倉棧組監理課及八里分關照常24小時輪值；花蓮分關於晚間11時後（蘇澳派出課晚間8時後），視需要派員辦理結關等業務。

基隆關表示，期間商民如有任何通關問題，可多加利用各服務窗口電話：關本部服務中心：02-24213273、02-24202951分機1005、0800306001；處理緊急事件聯繫專線：02-24213272；八里分關：02-86305427分機251；馬祖派出課：0836-23708。