春節連假遇櫻花季日月潭啟動交通疏導 籲搭台灣好行、避開核心區
【記者 周澄予／南投 報導】農曆春節連續假期恰逢日月潭櫻花季，預期將吸引大量遊客湧入。交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，為確保假期間交通順暢與旅遊安全，已提前整備停車空間，並攜手警政、公路等單位啟動多項交通疏導與管制措施，同時規劃多條「避開核心區」的輕旅行路線，引導遊客分流，輕鬆暢遊日月潭周邊景點，享受安全又高品質的春節假期。
有關日月潭春節連續假期交通疏導措施與交通管制公告，日管處呼籲，假期期間日月潭水社、伊達邵、向山等核心區域預計將在每日上午 10 時至下午 4 時達到車流高峰。為此，請遊客多加利用大眾運輸工具搭乘台灣好行，並請配合以下疏導與管制措施
(115年2月17日-2月22日，每日 09:00-17:00，管制時間及路段視情況彈性調整)：(1) 台 21 線 60K+500 至 64K+300（九龍口至水社壩二線道路段）嚴禁路邊停車，集集分局將於重點路段加強違規停車拖吊與取締，確保車道淨空、通行順暢，請遊客務必將車輛停放於停車場，切勿紅線違停。(2)規劃行人徒步區：（車輛禁止進入)於伊達邵商圈(義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街)及水社商圈(名勝街，具通行證或載送行動不便者等特殊狀況除外）。(3)開放四線道路邊停車：台21 線64K+300 往頭社方向（隧道前後 50 公尺及隧道內禁止停車）及台 21 線 60K+500（九龍口）至蠻荒咖啡路段。另建議遊客可多加利用伊達邵中正路立體停車場、山明停車場、水社中興停車場等大型停車空間，再轉乘大眾運輸工具如台灣好行環潭線、日月潭船舶(日月潭每年11月至3月期間為濃霧好發期，請遊客隨時注意氣候狀況評估搭乘與否，才不會影響遊程安排)及纜車等暢遊日月潭。
日管處呼籲遊客掌握「智慧查詢、南進南出、避開核心」三大撇步，並遵守各行人徒步區與停車規範，另外，為避開國道 6 號愛蘭交流道與台21 線九龍口車多瓶頸易壅塞路段，建議中部及南部遊客採「南進南出」替代動線，行經國道三號竹山或名間交流道，轉台 16 線由南方進入集集、水里、車埕等周邊地區，避開主要車流進入環潭區，另外隨時掌握即時路況資訊，請遊客透過警廣、CMS 電子看板(停車場車位滿時，請配合 CMS 電子看板引導，改往周邊其他替代景點)或日月潭觀光旅遊網智慧觀光情報站查詢最新路況與停車場剩餘車位數資訊。
人潮車潮較多時，日管處推薦不妨轉個彎，造訪精選的療癒路線，享受高品質的春節假期(1)原鄉秘境線：雙龍七彩吊橋、地利部落布農文化導覽。(2)鐵道懷舊線：集集、水里、車埕遊憩區。(3)生態慢活線：頭社活盆地泥炭土體驗、划獨木舟。(4)雲端視角線： 埔里虎頭山、地理中心碑俯瞰景緻。
日管處王智益處長呼籲所有遊客，出發前多一分準備，旅遊時多一分警惕，共同維護安全與遊憩品質。祝大家馬年行大運，旅途平安愉快！更多詳情請上「日月潭觀光旅遊網」查詢。
圖說：人車潮湧入日月潭，春節櫻花季實施交通管制，也建議周邊輕旅行。（照片：日管處提供）
