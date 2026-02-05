春節連假醫療不打烊 新北18家醫院急診全天守護

（記者陳志仁／新北報導）115 年農曆春節將迎來 9 天連續假期（2 月 14 日至 2 月 22 日），為確保市民假期間醫療服務不中斷，新北市政府衛生局全面啟動春節醫療量能整備；連假期間，新北市轄內 18 家急救責任醫院皆維持 24 小時急診服務，門診則依各院人力狀況彈性調整，確保民眾安心就醫。

圖／新北市立聯合醫院批價櫃台。（新北市政府衛生局提供）

衛生局局長陳潤秋說明，連假首兩日適逢週末，多數醫院維持週六半日門診、週日停診；除夕至大年初三為門診停診高峰期，但仍有多家醫院配合政策加開門診服務，自初四起各院將陸續恢復平日門診時段，相關門診開設情形已彙整於「115 年春節連假新北市急救責任醫院門診服務情形表」。

為提升民眾就醫可近性，衛生局配合健保署相關獎勵措施，鼓勵醫療院所在春節期間持續開診；經統計，新北市急救責任醫院於大年初一至初三的門診開診率達 78%，西醫基層診所亦有逾 7% 以上，同時因應年節期間呼吸道疾病傳播風險，亦協調多家醫院加開「春節傳染病特別門診」，分流病患、降低急診壓力。

衛生局呼籲，連假期間如出現發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、簡單外傷或小兒急性不適等輕症，建議優先利用新北市假日輕急症中心 UCC（土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院）、基層診所或醫院門診資源，落實醫療分級分流；如遇突發急重症，18 家急救責任醫院皆提供 24 小時急診服務。民眾就醫前可先致電醫療院所，或至健保署網站查詢最新開診資訊。

衛生局提醒，初春時節早晚溫差大，為心血管與呼吸道疾病好發期，民眾應注意保暖、適度運動並避免暴飲暴食，早起運動者建議充分暖身後再出門；年節享受大餐時，亦請掌握「吃巧、吃好、吃健康」原則，避免暴飲暴食；衛生局將持續監測春節期間醫療量能與收治情形，守護市民健康，讓大家平安過好年。

