春節連假金獎強片攻略

農曆春節連假即將到來，2026年有長達9天的假期，如果沒有特別的安排，剛好可以趁機會將近期金球獎上的得獎影集、電影一次補齊，而3月的奧斯卡金像獎頒獎典禮也將登場，部分入圍作品都能在各大串流平台觀賞，影迷可以搶先預測這回奧斯卡獎究竟會獎落誰家。

今年奧斯卡獎入圍名單中，由李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》獲13項提名，1月舉行的金球獎上也獲得4項大獎，該片以荒誕手法深度諷刺美國如今陷入左派與右派對立，造成社會撕裂，另外還包含了對白人至上、父權主義以及種族主義的種種批判，電影在HBO Max以及CATCHPLAY＋皆可收看。

另一部打破奧斯卡獎入圍紀錄的《罪人》，在本屆獲得16項入圍領跑，該片由麥可B喬丹主演，是一部融合音樂以及超自然元素的恐怖片，電影在當時上映便立刻爆出壓倒性好評。片中涵蓋不少隱喻，展現出黑人文化遭到竊取、對生存的抗爭等種種歷史，電影已經在HBO Max還有CATCHPLAY＋上架。

儘管並未在台灣上映，但在奧斯卡獎入圍兩項大獎，包括最佳男主角、最佳原創劇本獎的《藍月終曲》，在Apple TV、CATCHPLAY＋皆可觀賞。此片由好萊塢一線男星伊森霍克主演，改編自百老匯著名作詞家勞倫茲哈特真人真事，由名導李察林克雷特操刀，片中透過經典百老匯歌曲展現出角色的情感，並藉由角色間的互動，探討各種情感的本質，在去年金馬影展放映時獲得高度評價。

神劇《匹茲堡醫魂2》上線

除了電影，2025年能稱得上現象級美劇的《匹茲堡醫魂》，在1月金球獎上斬獲劇情類最佳影集以及劇情類最佳男主角獎，影集故事背景設定在醫院急診室，不是單純煽情，而是透過前線醫護人員深入急診室的混亂，讓觀眾跟著角色在急診室中一起經歷15小時的瘋狂值班生活，被不少人直呼是2025年的神劇，日前第2季也已在HBO Max獨家上線。

科幻迷別錯過《創：戰神》

今年農曆假期正好遇上情人節，若是情侶想看浪漫電影，Apple TV 13日即將上線的奇幻愛情喜劇片《換乘真愛》，由伊莉莎白歐森、麥爾斯泰勒以及卡倫透納主演，去年金馬影展放映後獲得觀眾票選好評，電影講述女主角死後必須在早逝的初戀情人與陪伴她60年的伴侶中選擇一個要度過永恆的對象，故事笑中帶淚，將帶給觀眾對愛情更多不一樣的思考。

如果想看科幻巨作，暌違15年，推出《創》系列的第3部作品《創：戰神》1月已在Disney+上架，故事講述由影帝傑瑞德雷托飾演的AI程式「戰神」從電腦世界進入人類世界，探討AI學習人類情感與自由意志的哲學命題，不只概念前衛，視覺、聽覺都會是科幻迷不可錯過的作品。