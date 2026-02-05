春節連假雙鐵、國道「這些時段」是高峰！管制、疏運措施出爐

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年春節連假自2月14日至22日共計9天，隨後緊接著和平紀念日3天連假。交通部今天在行政院會報告，根據大數據分析，本次疏運期間，台鐵預估全線日平均旅運量達71萬人次，高峰期將落在2月19日(初三)，單日上看90.1萬人次。高鐵則預估日平均旅運量26萬人次，尖峰同樣出現在初三，預期達34.4萬人次。至於國道部分，預估春節最高車流量將為平日的1.5倍，其中18日(初二)至20日(初四)為車流最大宗 。

交通部表示，為因應龐大人流，雙鐵已規劃增班，台鐵全線加開約500列次，東線運能增加13.3%，全線平均運能較平日提升6.6%。高鐵加開475班次，運能大幅提升14.1%。為審慎疏解人潮，高鐵、台鐵及公路局將於連假期間成立前進指揮所，協調跨運具的人流轉乘，確保車站秩序與疏散效率 。

國道部分，預估春節期間最高車流量將為平日的1.5倍，其中18日(初二)至20日(初四)為車流最大宗。為維持國道主線流暢，收費措施調整為17日(初一)至22日(初六)及2月27日至3月1日，每日凌晨0時至上午5時實施全線暫停收費，鼓勵用路人利用離峰時段行駛。其餘時段採單一費率(取消前20公里免費)，並針對特定路段實施差別收費。

至於高乘載管制與匝道管理，19日及20日(初三、初四)針對北向車流實施高乘載管制；國道5號北向高乘載則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施。連假期間視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩 。

針對全台27處易壅塞省道路段及主要觀光熱點(如日月潭、清境農場等)，公路局將啟動智慧化監控機制，並利用AI數據進行流量預測，透過「幸福公路APP」即時發布路況預告與替代道路資訊。

省道主要幹道管制措施：1.台9線蘇花路廊：特定時段禁止載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並優先開放大客車通行，同時啟動號誌調控優化，動態調整。2.台61線西濱公路：將封閉部分平面路口並優化號誌，確保主線車流穩定。

