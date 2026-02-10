春節連假雪隧易壅塞 高公局籲依速限行駛勿成路隊長

慢速車示警系統設置情形。（圖：高公局提供）

春節連續假期即將到來，國道5號雪山隧道因連假期間車流量大，且隧道內禁止變換車道，若有車輛行駛速度過慢，將使壅塞情形更加嚴重，並導致整體通行量明顯下降。為提醒用路人依速限行駛並適度加速，高速公路局（下稱高公局）已於雪山隧道北向路段建置慢速車示警系統，期能提升通行效率。

高公局指出，慢速車示警系統針對車速低於每小時七十公里，且與前車距離超過一百公尺之小型車（大客車為超過一百五十公尺）進行提醒，並透過路側資訊可變標誌，顯示慢速車車號（遮蔽一碼）及行駛速度，促請駕駛人在速限範圍內加速行駛，避免影響後方車流。

目前，高公局已於國道5號雪山隧道北向26至27公里、20至21公里及18至19公里之內、外車道，共六處設置慢速車示警系統。統計顯示，一一四年通過雪山隧道北向之車流量約一千一百二十五萬輛次，慢速車示警約二十三點四萬次，占比約二點一％；一一四年春節假期期間，北向通行車流量約三十一點五萬輛次，慢速車示警約九點六千次，占比約三％。相關數據顯示，仍有相當數量駕駛未依速限適當加速行駛，已對國道5號通行效率造成影響。

高公局說明，慢速車示警系統僅作為行車提醒，並非執法用途；惟國道公路警察局已於雪山隧道南、北向各設置八處、合計十六處科技執法設備，針對慢速行駛、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。依《道路交通管理處罰條例》第33條規定，在國道未壅塞情形下，若車速低於最低速限，將處新臺幣三千元至六千元罰鍰。

高公局呼籲，用路人於路況許可時，儘量以最高速限行駛，並與前車保持約五十公尺間距，避免因車速過低成為「路隊長」，影響整體交通順暢，或因低於最低速限而遭取締受罰。

另，春節連續假期期間，國道收費將採單一費率，其中一一五年二月十七日至二月二十二日每日零時至五時暫停收費；國道3號新竹系統至燕巢系統路段，也將採單一費率再打八折。高公局提醒用路人事先留意相關措施，妥善規劃行程。