春節連假雲林6家急救責任醫院 初1至初3開設傳染病特別門診
〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節期間返鄉、出遊，出入人口群聚機會增加，又適逢流感等呼吸道疾病流行期，有鑑去年流感嚴重急診塞爆，縣內6家急救責任醫院在2月17日(大年初1)至19日(初3)春節假期間開設傳染病特別門診，有需要民眾可多利用。
雲林縣衛生局長曾春美指出，春節連假6家急救責任醫院急診維持24小時，衛生局每日即時掌握各家醫院急診候診及待床情形，與責任醫院密切合作、即時應變，確保急重症患者獲得妥適照護。
另17日至19日3天加開傳染病等別門診，台大雲林分院17日上、下午內科、感染或胸腔科各1個診次，下午還有小兒科。18日上午有內科1診次、感染或胸腔科2次、下午內科、感染或胸腔科、小兒科各1診次。19日上午2科、感染或胸腔科各2個診次、下午內科1診次、感染或胸腔科2診次、小兒科1診次。
雲林長庚醫院17日至19日每天上午內科、下午小兒科各1診次。
雲林基督教醫院17日至19日上、下午內科各1診次。
若瑟醫院；17日上午內科2診次、兒科1診次，下午內科、兒科各1診次。18日上午內科、胸腔或感染科、兒科各1診次，下午兒科、胸腔或感染科各1診次。19日內科2診次、兒科1診次，下午內科1診次。
成大斗六分院；17日上、下午胸腔或感染科各1診次。18日上、下午內科各1診次。19日上午內科2診次、下午內科1診次。
中國醫藥大學北港附設醫院；17日至19日上、下午各內科1診次。
