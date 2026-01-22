春節連假食藥署提醒正確用藥 整理藥品時牢記丟棄原則





【NOW健康 林郁敏／台北報導】春節連假將至，民眾返鄉團圓、出門旅遊或在家整理藥品之際，用藥及藥品丟棄需求也隨之增加。衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）提醒民眾，針對用藥原則與規劃、藥品丟棄處理都有眉角，掌握這些眉角，安心過好年。



掌握正確用藥原則 食藥署提醒四點注意



有關掌握正確用藥原則，食藥署提醒：



1.使用合法藥品 ：藥品應自合法醫療機構、藥局或藥粧店取得，並確認藥品外包裝及標示內容清楚、完整。

2.詳閱藥品標示 ：用藥前，應詳閱藥品外盒或仿單（說明書）資訊，瞭解藥品成分、適應症、用藥方法、時間、藥品可能的副作用及注意事項。如果對於藥品使用有任何疑問，可以諮詢醫師或藥師。



3.提前規劃用藥需求 ：春節期間部分醫療院所可能調整看診時間，民眾如有用藥需求，應提前就醫評估；持有慢性病連續處方箋（慢箋）之病人，亦可依規定提前領藥，相關提前領藥日期與方式，請洽詢原就醫醫療院所或鄰近社區藥局。



4.遵循醫囑用藥 ：民眾在過年期間須確實按醫囑用藥，不可自行停藥、減量或更改服用方式；如服藥後出現身體不適或異常反應，應立即就醫或諮詢專業醫療人員，以免延誤病情。



藥品丟棄分兩類 一般藥品與特殊藥品處理法不同



食藥署表示，藥品丟棄處理是根據特殊藥品和一般藥品而有不同，特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品等，應送回醫療機構或藥局進行回收處理；一般藥品則可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理，如果是藥水，切勿直接倒入馬桶或水槽中。食藥署補充說明，一般藥品需遵循以下原則：



1.放： 將吸水物質，如砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。



2.倒： 將藥水倒入袋中後確實密封。



3.丟： 將夾鏈袋或塑膠袋密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。



食藥署提醒民眾，維護自身健康，除應正確使用藥品外，也須培養良好的生活習慣，日常保持飲食均衡、作息規律，避免暴飲暴食及熬夜；同時，落實正確用藥及妥善處理廢棄藥品，亦是守護個人健康與公共安全的重要關鍵。兼顧各項健康作為，守護健康，安心過好年。



