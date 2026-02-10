春節連假高鐵訂票近8成！交通部啟動疏運備案

交通部公布春節疏運期間高鐵台中站運具聯防措施。圖為示意圖。（蔡明亘攝）

今年春節連假自2月14日起至2月22日，總計9天連假，高鐵預估2月18日（初二）至2月20日（初四）台中至台北為運量最高峰，交通部已要求台灣高鐵公司做好疏運準備。截至2月9日高鐵總訂位數已達79.5％，餘票有限，建議可多加利用國道客運及台鐵。

交通部表示，春節期間國道客運路線自台中地區前往雙北地區計有11條，其中有8條路線行經台中車站、2條路線行經豐原與1條路線行經台中港，各路線班距30分至2小時不等，目前國道客運運能相當充足，各路線提供票價6折優惠，打折後只要160至210元，且登錄TPASS2.0＋後搭乘2次以上再享最高30％的回饋金，最低可享42折優惠，歡迎民眾多加利用。

廣告 廣告

另外，台鐵春節期間台中地區往颱北每日開行約45班次以上(含區間車)，下午尖峰時間每小時預計提供4至6班次，全力投入疏運作業。

交通部提到，因應高鐵台中站2月18日至2月20日旅運尖峰，已請高鐵公司於高鐵台中站成立前進指揮所，並請台鐵公司、公路局派員進駐，為運具聯防預先備好因應措施。

當高鐵台中站人潮管制燈號變更為黃燈時，進行月台人潮管制及請臺鐵、國道客運準備啟動協助疏運；當燈號變為紅燈時，進行付費區人潮管制及啟動台鐵對號座增停新烏日站、加開班次。國道客運並已備妥車輛，必要時機動調度開設台中-台北臨時客運直達路線支援疏運。

交通部長陳世凱已要求各疏運單位提前佈署，落實整備，謹慎應對，務必以維護民眾交通安全為優先，順利完成春節連假疏運工作。

更多中時新聞網報導

楊貴媚陳美鳳請前輩們吃尾牙

陳孟賢去年豐收 掏50萬犒賞員工

劉冠廷寫春聯盼馬上有錢