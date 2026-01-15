春節連假鼓勵診所開診、8成獎勵金給第一線

中央健康保險署為增進春節假期醫療服務可近性，於一一五年春節連假九天期間（一一五年二月十四至二十二日）針對西醫醫院、急診、基層診所及藥局醫事人力費用予以加成，該獎勵方案甫經一一四年十二月二十四日全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議討論通過，健保署挹注獎勵費用約十六億元，以回饋醫事人員於春節提供民眾醫療服務之辛勞。

健保署表示，為因應民眾春節九天連續假期有就醫需求，鼓勵西醫基層診所開診，以提高就醫可近性，一一五年首度利用健保總額之「其他部門」經費擴大獎勵，除夕至初三（2/16~2/19）加成100%，初四及初五（2/20~2/21）則加成50%，小年夜、小年夜前一日及初六（2/14~2/15、2/22）加成30%，期待提升春節假期醫療院所開診率，避免連假期間小病衝大醫院造成之急診壅塞情形。

醫院部分新增醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成100%，以鼓勵醫療院所春節期間提供醫療服務，為回應醫事人員於春節期間付出。健保署表示，一一五年春節獎勵有二個特色，其一、方案規定醫院獎勵費用八成以上應分配予第一線人員，以感謝醫療人員提供春節期間醫療照護、守護民眾的健康，其二、由健保署訂定方案並核發，醫療院所不需額外申報加成，以減輕醫療行政負擔。

春節連假，不少人準備外出旅遊，在春節前，應充分備足需要的藥品。因應醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，為避免民眾用藥中斷之虞，健保開放持慢性病連續處方箋者可提前十四天領藥，若民眾上次（上個月）給藥天數的最後一天（藥吃完的日期），落在春節期間，可提前自一月三十一日（含）起回診請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月（次）藥量，避免用藥中斷，影響疾病控制。一般民眾居家也可準備腸胃、感冒症狀用藥，以備不時之需。健保署相關作為，期待能持續於春節讓民眾就醫不中斷。

健保署提醒，春節期間民眾若有醫療需求，可透過健保署網站查詢特約院所開診或藥局服務時段資訊（路徑：首頁／健保服務／健保醫療服務／院所查詢／服務時段查詢）點選查詢。另外，民眾亦可透過手機，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺（APP）」，進入「醫療查詢／就醫院所查詢」輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」，勾選服務時段及其他篩選條件，尋找符合的特約醫療院所及藥局。