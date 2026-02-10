春節連假 北市府：饒河街等14處夜市除夕皆營業

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市市場處今天表示，農曆春節連假期間包含饒河街夜市、寧夏夜市等14處夜市在16日（除夕）至21日都有營業，雙城街等2夜市僅除夕休息，且已要求夜市自主清理環境。

台北市市場處透過新聞資料提到，為讓市民及國內外觀光客掌握農曆春節期間台北的各夜市營業時間，今天公布相關資訊，歡迎市民及旅客到台北「迺」夜市。

市場處表示，自16日（除夕）至21日春節連假期間，正常營業包含饒河街夜市、寧夏夜市、臨江（通化）街夜市、景美夜市、公館夜市、延三夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市、華西街夜市、艋舺夜市、士林夜市、南機場夜市、石牌商圈。

此外，雙城街夜市、遼寧夜市在16日（除夕）休息，其餘農曆春節期間皆正常營業。大龍街夜市在16日（除夕）至19日（初三）休息，其餘皆正常營業。

市場處說，為讓民眾吃的安心，買的放心，持續輔導各夜市攤商落實食材登錄及食品業者登錄等，並透過補助計畫，營造夜市整體意象及優化營業環境等，讓市民感受不一樣的夜市環境。

市場處表示，已要求各夜市攤販在10日前完成各攤位環境清理，6日前已完成台北市47處公有市場、47處攤集場的鼠餌投藥，環境清消部分，自2日起進行所有市場的噴藥清消，提供民眾乾淨衛生場所。（編輯：張銘坤）1150210