春節連假 北部四波車潮預估

交通部公路局北區養護工程分局針對北部快速公路春節雍塞時段預測。（圖：北區養護工程分局提供）

一一五年春節連續假期長達九天，公路局北區養護工程分局預估北部地區將有四波車潮。第一波二月十三日下午五時至二月十六日（除夕）上午南下返鄉潮，台六四、六五、六六線及台六一線西濱路段車流較多；第二波二月十七日（初一）參拜走春，全日各省道及廟宇周邊皆車多；第三波二月十八、十九日（初二、初三）回娘家及中長程出遊，觀光景點車潮達高峰；第四波二月二十日至廿二日收假北返，台六一線香山路段及銜接國道要道易壅塞。

熱門景點如淡水、基隆萬里、三鶯老街、大溪慈湖、關西至峨嵋、烏來等路段，初一至初三每日九時至十九時皆預期車多。公路局規劃替代路線，包括台六一線北上封閉西濱交流道匝道，建議改道香山聯絡道銜接國三交流道北上；國道一號湖口至新竹段可改走台一線、台三一線為往返新竹及桃園間短程國道替代道路，由宜蘭北返時常選擇台二線為國五替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議善加利用台九線北宜公路避開壅塞。