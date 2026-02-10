春節連假 台中市19家醫院開設傳染病特別門診

衛生局協調台中市19家醫院（20院區），2月17日19日開設「春節傳染病特別門診」。（圖：衛生局提供）

春節連假長達9天，返鄉及聚會活動增加，加上近期氣溫變化劇烈，依衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內類流感門診急診就醫人次呈現緩升趨勢。台中市衛生局為確保春節期間醫療量能穩定運作並有效落實分流看診，已協調台中市19家醫院（20院區），於2月17日到2月19日（農曆初一至初三）開設「春節傳染病特別門診」，並提供公費流感及新冠口服抗病毒藥劑開立服務，提升民眾就醫可近性，減輕急診壅塞壓力。

衛生局局長曾梓展表示，冬春交替為流感、新冠、諾羅病毒等傳染病好發季節，常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、頭痛、嘔吐及腹瀉等。市府已提前整備春節醫療服務，請市民朋友如有疑似症狀，可就近前往開設傳染病特別門診的醫院看診，透過分流機制獲得適切醫療照護。

衛生局指出，春節期間如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或腹瀉等症狀，建議先到衛生局網站查詢居住地附近設有春節傳染病特別門診的醫院就醫；另提醒65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及高風險慢性病患者，如出現高燒不退、呼吸困難或急促、發紺缺氧、意識不清等重症警訊，應立即配戴口罩並前往急診就醫，配合醫師指示接受治療。

衛生局也呼籲，春節期間應持續落實健康防疫習慣，外出或前往人潮密集場所時請自主配戴口罩，勤洗手並遵守呼吸道咳嗽禮節；飲食方面避免生食、生飲，食物應澈底煮熟後再食用。如有症狀應儘速就醫並在家休息，以降低疾病傳播風險。（張文祿報導）