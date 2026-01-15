春節連假 臺北關通關服務不打烊

臺北關為維持一一五年春節連續假期期間（二月十四日至二十二日）入出境旅客及進出口貨物通關順暢，該關仍將採二十四小時不打烊通關服務。連續假期前一天（二月十三日）上班時間投單之一般進出口通關案件，除特殊案件外，各通關單位將處理至完畢為止，該關已協請相關業者配合辦理。

臺北關指出，春節連假期間，旅客行李由稽查組或松山分關辦理；快遞及機放貨物由快遞機放組、竹圍分關或松山分關辦理。一般進、出口（含保稅）貨物通關案件，每日上午八時三十分至下午四時三十分，由快遞機放組快遞一、二課、松山分關業務課及竹圍分關業務一課、儀檢課辦理，視同正常辦公時間，無須事先申請，並免依海關徵收規費規則規定徵收特別驗貨費及特別監視費。業務二組新竹業務課酌派人員加班處理通關業務；松山分關郵務課配合郵局作業時間派員值勤。

該關表示，連續假期期間，各通關單位均設有處理緊急業務及聯繫之單一窗口，歡迎民眾多加利用。