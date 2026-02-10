春節連假「高鐵運量最高峰」曝光！台中站將成立前進指揮所 台鐵、公路局嚴陣以待協助疏運

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

春節連假將屆，交通部今（10）日指出，高鐵運量最高峰將落在18日（初二）至20日（初四）的台中至台北區間，交通部已要求台灣高鐵公司做好疏運準備；同時高鐵台中站也將成立前進指揮所，台鐵、公路局都會進駐，視人潮狀況協助疏運旅客。交通部也說，截至9日，高鐵訂位數已逼近8成，餘票有限，建議旅客多搭乘國道客運或台鐵。

春節期間高鐵台中站將成立前進指揮所，台鐵、公路局都會進駐，視人潮狀況協助疏運旅客，圖為去年前進指揮所狀況。（資料照／交通部提供）

交通部指出，春節期間當高鐵台中站人潮管制燈號變更為黃燈時，將進行月台人潮管制，同時請台鐵、國道客運準備啟動協助疏運；當燈號變為紅燈時，進行付費區人潮管制及啟動台鐵對號座增停新烏日站、加開班次。國道客運並已備妥車輛，必要時機動調度開設台中至台北臨時客運直達路線支援疏運。

交通部提醒，目前春節期間國道客運路線自台中地區前往雙北地區計有11條，其中有8條路線行經台中車站、2條路線行經豐原與1條路線行經台中港，各路線班距30分至2小時不等，目前國道客運運能相當充足，各路線提供票價6折優惠，打折後只要160至210元，且登錄TPASS2.0後搭乘2次以上再享最高30%的回饋金，最低可享42折優惠，歡迎民眾多加利用。

台鐵部分，春節期間台中往台北每日有45班次以上，下午尖峰時間每小時預計提供4至6班車，全力投入疏運作業。

