春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

農曆春節腳步接近，為協助民眾掌握連假出行資訊，新北市交通局推出「新北市春節連假交通資訊懶人包」，彙整春節期間國道匝道管制、大眾運輸調整、熱門風景區與廟宇交通安排，並納入2026新北燈會相關動線，提供完整且實用指引，盼讓返鄉、出遊與賞燈行程更順暢，陪伴市民安心迎接新年。

交通局交通安全科科長李友欽表示，今年春節連續假期自2月14日至2月22日，假期長達9天。國道於2月17日至22日，每日凌晨0時至5時全面暫停收費；同時，2月17日至19日，每日上午5時至中午12時，國道五號石碇及坪林南向入口匝道實施封閉管制，前往宜蘭方向民眾建議避開管制時段，或改走台9線行駛。出發前可透過警廣，或使用1968網站與App掌握即時路況。

配合春節疏運，交通部公路局推出國道客運優惠措施，連假期間共88條路線提供原票價6折。另搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內轉乘在地客運或市區公車，可享一段票或基本里程免費優惠，高鐵快捷公車不列入適用範圍，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，減輕道路負擔。

交通局提醒，新北市計程車春節加成自2月11日凌晨起至2月22日深夜止，為期12天，與臺北市、基隆市同步實施。春節期間加收30元已納入跳表計費，乘客依表付費即可，下車前可索取乘車證明並即時確認金額。瑞芳、烏來地區固定路線運價，則依現場公告辦理。

此外，2026新北燈會將於2月20日至3月8日在新北大都會公園登場，民眾可搭乘台北捷運中和新蘆線，或桃園機場捷運至三重站，步行約3分鐘即可抵達會場。交通局再次呼籲，賞燈期間多利用捷運與公車前往，避免停車不便影響行程。

交通局也提醒，春節聚會頻繁，請切勿酒後駕車或疲勞上路，並確實遵守交通規定，共同維護行車安全，讓新年假期平安順心。

照片來源：新北市政府交通局提供

