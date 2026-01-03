春節連假9天怕崩潰？失智照護4 招避焦慮 準備單人餐是關鍵

天主教失智老人基金會提醒長照家庭可透過「不上學模式」、「單人份餐點」、「重複關鍵字」及「合理分工」等技巧渡過長假。（天主教失智老人基金會提供／林良齊台北傳真）

隨著節慶氛圍逐漸濃厚，不少家庭也開始期待團聚時光，但對照顧失智長輩的家屬而言，長時間的假期往往意味著照護負荷增加，因此提早憂心即將到來的農曆春節9天連假，如何在歡樂與壓力之間取得平衡，成為每逢年節最不容忽視的課題。天主教失智老人基金會提醒長照家庭可透過「不上學模式」、「單人份餐點」、「重複關鍵字」及「合理分工」等技巧。

天主教失智老人基金會表示，長輩們總稱日照中心為「學校」，春假期間學校沒有開課，便建議家屬制定一套生活模式，協助長者盡可能維持規律的生活步調，像是固定用餐時間、適量的體能活動，以及可在家中進行的簡易娛樂，如桌遊、唱歌或跟著影音平台做簡單運動，皆有助於穩定情緒、減少焦慮，也能延緩功能退化。

天主教失智老人基金會說，年節食物多半偏油、偏甜、偏鹹，容易讓失智長者出現腸胃不適、脫水或血糖波動等問題，建議家屬可替失智長輩準備單人份餐點，以避免桌菜引發過度進食、挑選困難或不知所措的情況；家中返鄉人潮多，活動也多，更容易讓失智長輩感到混亂與焦慮，建議提前與家族溝通，避免長輩被「逼問」或「挑戰記憶」。

天主教失智老人基金會提醒，照顧者的分工與輪替，是面對長假照護壓力時不可或缺的關鍵。要在長假期間真正紓壓，必須靠全家共同參與及支持，建議家屬採取合理分工，例如有人負責外出陪伴，有人協助備餐，有人協助用藥提醒或聊天互動，讓照顧責任更平均。

