春節連假9天領藥高峰 馬偕醫院1/31起開放預約領藥
〔記者邱芷柔／台北報導〕過年前正值醫院領藥高峰期，今年農曆春節連假長達9天，馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳今(20日)提醒，慢性病患者長期用藥務必遵從醫囑，切勿自行停藥或中斷治療，只要慢性病連續處方箋的領藥結束日介於2月14日至2月22日，馬偕醫院已提前開放自1月31日起回診就醫或預約領藥。
陳智芳表示，因應農曆春節假期，依健保署公告，短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」規定，只要手邊的慢性病用藥將於春節連假期間服用完畢，或慢箋領藥結束日落在2月14日至2月22日，都可自1月31日起提前回診，並多加利用網路預約領藥服務，避免年節期間出現斷藥情形。
陳智芳指出，每年春節前都是醫院領藥的尖峰時段，雖然過年可以放假，但慢性病治療不能中斷，提醒病人務必及早準備，不要等到最後一刻才匆忙補藥，若預估將於2月14日至2月22日用完，應把握1月31日至2月13日春節休診前，回原醫師門診評估與開立處方，確保春節期間用藥不中斷。
馬偕醫院也表示，農曆春節期間急診服務照常，門診自2月15日至19日(小年夜至初三)休診，2月20日(初四)起全面恢復正常門診，看診資訊可至醫院官網「最新消息」查詢。
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
