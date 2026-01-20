春節連假9天領藥高峰 馬偕醫院1/31起開放預約領藥

過年前正值醫院領藥高峰期，馬偕醫院已提前開放自1月31日起回診就醫或預約領藥。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕過年前正值醫院領藥高峰期，今年農曆春節連假長達9天，馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳今(20日)提醒，慢性病患者長期用藥務必遵從醫囑，切勿自行停藥或中斷治療，只要慢性病連續處方箋的領藥結束日介於2月14日至2月22日，馬偕醫院已提前開放自1月31日起回診就醫或預約領藥。

陳智芳表示，因應農曆春節假期，依健保署公告，短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」規定，只要手邊的慢性病用藥將於春節連假期間服用完畢，或慢箋領藥結束日落在2月14日至2月22日，都可自1月31日起提前回診，並多加利用網路預約領藥服務，避免年節期間出現斷藥情形。

陳智芳指出，每年春節前都是醫院領藥的尖峰時段，雖然過年可以放假，但慢性病治療不能中斷，提醒病人務必及早準備，不要等到最後一刻才匆忙補藥，若預估將於2月14日至2月22日用完，應把握1月31日至2月13日春節休診前，回原醫師門診評估與開立處方，確保春節期間用藥不中斷。

馬偕醫院也表示，農曆春節期間急診服務照常，門診自2月15日至19日(小年夜至初三)休診，2月20日(初四)起全面恢復正常門診，看診資訊可至醫院官網「最新消息」查詢。

