春節連假9天 台中港務分公司服務不打烊

春節九天連續假期，台中港務分公司服務不打烊，航管中心、監控中心、港勤作業等單位均維持二十四小時正常排班輪值，讓航商、貨主能安心過好年。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

今年春節有一連九天的連續假期，台中港務分公司服務不打烊，航管中心、監控中心、港勤作業等單位均維持二十四小時正常排班輪值，提供客戶最好的棧埠作業服務，讓航商、貨主能安心過好年。

台中港務分公司表示，台中港春節期間港口服務不打烊，包括船舶進出港、港勤作業等服務不中斷，拖船、加水、船席指泊及港勤船舶調派、監控中心監控船舶動態等，港勤作業維持二十四小時正常輪值，讓貨主、航商業者能安心過年。

港務公司指出，春節九天連續假期，台中港無客輪預報航班，港務公司各單位已於春節前完成各項災害防救及應變整備等工作，務必做到盡善盡美，萬無一失，除持續掌握商港區域航道、錨地水域及港埠設施狀況外，並安排有幕僚長輪值、與各救災應變單位保持通聯管道，以共同維護港區安全。

棧埠作業服務，長榮貨櫃裝卸作業至二月十六日農曆除夕下午四時，十七日大年初一上午八時開工；萬海貨櫃裝卸作業至農曆除夕下午四時，大年初一上午八時開工；中國貨櫃裝卸則於農曆除夕當日中午十二時後停止作業，並於十八日大年初二上午八時開工；東森國際公司穀類裝卸作業除夕至初三停止作業，初四上午八時開工；管道、石化、砂石、台電、安順煤炭等專業碼頭，則採取輪班方式依航商需求持續於春節期間作業；一般散雜貨裝卸除夕當天船舶作業至中午十二時止，但全船作業未能完工，則延至下午四時，初一至初二停止作業，並於初三上午八時正式開工作業。