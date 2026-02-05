春節連假9天！疾管署示警流感、登革熱升溫 出國前快看「國際處方箋」

記者簡浩正／台北報導

近期日、韓流感疫情升溫。（圖／翻攝自pixabay）

今年春節連假長達9天，相信不少民眾已有出國旅遊計畫，不過衛福部疾病管制署表示，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫。疾管署副署長林明誠今（5）日表示，如日、韓流感呈現上升趨勢、韓國也要防諾羅疫情，遊美加防麻疹，造訪東南亞要防登革熱等蟲媒，到中國請避免接觸禽鳥等。呼籲民眾出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢目的地最新國際疫情資訊及旅遊注意事項，於行前完成所需疫苗接種及備妥用藥。

廣告 廣告

疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，鄰近國家如日本及韓國呈上升趨勢，另香港及中國分處相對高點或中度流行；新型A型流感於去年中國、柬埔寨及美國等國有通報人類感染病例，多與接觸禽鳥或其他易感動物有關。麻疹疫情方面，近2個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國持續有病例發生。

新冠疫情部分，全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加；鄰近的中國及日本疫情上升，全球流行變異株以XFG為主。提醒民眾如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道傳染病機會，並避免接觸禽鳥及野生動物。

疾管署指出，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續；呼籲民眾前往當地旅遊時做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑並選擇有紗窗及紗門之住宿環境。非洲地區、亞洲之印度及印尼等國亦持續有瘧疾報告病例，如規劃前往這些流行地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。

疾管署呼籲，旅遊享受當地美食時，應留意飲食衛生，飲食以熟食和熱食較安全、飲用瓶裝或煮沸過的水，並以肥皂勤洗手，降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。另全球M痘疫情持續，民眾應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

更多三立新聞網報導

仍在危險期！陳宗彥進ICU搶救 馬偕院長曝情況：已成立特別照顧小組

凱撒沙拉惹禍？貝里尼宏匯店爆「多人上吐下瀉」急送醫 衛生局採檢中

今「立春」回暖「春睏」恐加重！醫：養肝正當時 避免「喝1飲」

厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝

