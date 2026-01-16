春節連假9天！藥師提醒「這時間」一定要先領藥 慢性病患別拖到最後

農曆春節即將到來，今年春節連假長達9天（2月14日至2月22日），連假期間部分醫院、診所與藥局可能調整營業時間，藥品物流配送也可能暫停。為確保慢性病患者的用藥需求不受影響，藥師公會全聯會呼籲民眾，若連續處方箋的藥品即將在春節期間用完，於1月31日起請儘早前往社區藥局或醫療院所領取藥物，避免因假期用藥中斷。

藥「過年期間會吃完」 就可以提前領

藥師公會全聯會表示，春節前最常被問到：「我可以提前領藥嗎？」其實民眾只要記住一個原則，看家中的藥會不會在春節連假期間吃完，而不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期，只要藥品確定會在年節期間用完，即可依規定於1月31日至2月13日間，提前領取下一次藥品備用，避免連假期間無法即時領藥。

廣告 廣告

為什麼不能看「慢箋上建議領藥日期」？ 這樣會變成重複提前

藥師公會全聯會進一步說明，實務上常見民眾誤以為，只要慢箋上標示的建議領藥日期落在農曆新年，就可以提前領藥。但事實上，慢性病連續處方箋本來就已依規定，提前幫民眾把「10天彈性」算進去了，有些醫療院所才會在處方箋上標示可提前領藥日期作為提醒，如果再從這個日期往前推14天，就等於「已經提前，又再提前一次」，實際上可能變成提早近20幾天領藥，不僅不符年前提前領藥規定，也容易在藥局領藥時產生爭議，甚至白跑一趟。

算不清楚也沒關係 提前向社區藥局藥師確認最保險

春節前民眾其實不必反覆計算日期，只要花點時間檢視家中的慢性病藥品，確認是否會在連假期間吃完即可。若對藥量是否足夠、是否符合提前領藥條件感到不確定，也歡迎提前走一趟附近的社區藥局，請藥師依實際用藥情形協助確認，避免自行推算錯誤而影響領藥權益。



（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼

·「這4種服藥方式」恐害食道潰瘍、糜爛！醫示警 多顆一起吞中了