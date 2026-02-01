春節連假9天 霧峰明台高中校園的林家花園和博物館是好去處

林家花園古厝。林重鎣





今年春節連假九天，霧峰明台高中設在林家花園，是全省唯一把校園設在古蹟中，校園處處是古蹟，風景相當幽美，加上附近霧峰林家古厝，均是有名的古蹟，並有省議會、地震博物館及文創的光復新村，是春節好去處，不但能踏青，更能欣賞名園古蹟，作文化之旅。

明台高中董事長林承峰表示，霧峰林家花園是本省規模最大的清代官舍，占地六公頃多，和板橋林家花園、新竹北郭園、台南吳園，並列本省四大名園，霧峰林家花園包括頂厝的景薰樓、下厝的宮保第、後山的萊園三大部分，頂厝及下厝建造有一百五十年，後山花園由林文欽在西元一八九三年完工，為娛親所建，背依九九峰，到一九零七年由本省民主運動先驅林獻堂擴建，同年梁啟超還曾到霧峰林家花園作客，林家花園被列為二級古蹟。

這處具有歷史、文化意義的古蹟，內政部在八十六年間撥款整修景薰樓、下厝大花廳，在八十八年間工程才接近完工，九月即碰上大地震，古蹟全毀，頂厝、下厝完成一部分重建，保存這處象徵台灣反抗日本人佔領，從事民主、民族自決的建物。

大地震後，後山萊園因設有明台中學，校方為維護古蹟，已自力完成飛殤醉月亭的重建，是林家花園古蹟，第一個完成重建的建物。明台中學前身叫「萊園中學」，原本設在霧峰區市街上的中正路和四德路口，創於民國三十八年，當年比台中一中還有名氣，六十五年間遷到林家花園的後山，後改名叫明台高中。

也因此明台中學是本省唯一設在古蹟中的學校，校園中有萊園十景，梁啟超還曾詩詠萊園十景，十景分別是入口的木棉橋、浣紗的擣衣澗、步蟾閣的五桂樓、小習池、飛殤醉月亭、望月峰、萬梅崦、千步蹬、夕佳亭、柳橋。

花園中還有提倡漢文學的櫟社紀念牌、萊園一家石碣、鐵砲牌等，可說處處有古蹟，教室後方的山坡，更是花木扶疏，不少大樹都是一百五十多年，古蹟、名園和學校融為一體。到林家花園可車停霧峰公所後方停車場，免收費。

除林家花園外，省議會也是好去處，除花園林木草地，後山更可健行在樹林中，目前每天均有不少人作運動散步，停車也免費，在光復新村的地震博物館，記錄九二一大地震的土地隆起景象。

