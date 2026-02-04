春節連續假期南投地區交通管制及疏導看這裡 9點以前可避開旅遊車潮

公路局中區養護工程分局說明南投地區「易壅塞路段之疏導」、「國道易壅塞路段之疏運」等措施。（圖：張文祿攝影）

115年春節連假長達9天（自2月14日起至2月22日），南投地區預計湧入大量返鄉及觀光車潮。公路局中區養護工程分局今（4）日舉辦「南投地區春節疏運記者會」，說明南投地區「易壅塞路段之疏導」、「國道易壅塞路段之疏運」及「用路人交通資訊」，並針對清境、日月潭、草坪頭櫻花季及紫南宮等熱點，說明「避堵時段」與「替代道路指引」，呼籲用路人提前規劃，避開塞車尖峰。

針對南投縣熱門觀光遊憩景點清境農場，公路局依據歷年交通量資料分析，預估年假2月18日（初二）至2月20日（初四）上午10點至下午1點為車多易壅塞時段，民眾如當天進入遊玩，建議可提前於上午9點以前到達，避開旅遊車潮。日月潭風景區，依據歷年交通量資料分析，預估年假2月18日（初二）至2月21日（初五）上午10點到下午3點為車多易壅塞時段，民眾如當天進入遊玩，建議可提前於上午9點以前到達，避開旅遊車潮。

台21線於國道6號愛蘭交流道往日月潭2座CMS、台14線於國道6號終點至清境之間共有4座CMS，播放至各路段旅行時間及停車場資訊，如停車場已滿，建議民眾改道前往其他觀光景點。

到日月潭及埔里地區旅遊回程的民眾，如受到國道6號愛蘭交流道匝道儀控影響，車流回堵到台14線時，公路局已於愛蘭交流道及台14線前設置前行「國6北山交流道」牌面，指引用路人可直行台14線至46k+500左轉北山交流道再接回國道6號西行。

另外，自埔里鎮、日月潭、國姓鄉旅遊回程往臺中市區民眾，西行至國道6號舊正交流道如遇車流回堵時，可下舊正交流道行駛台3線北上，或沿北岸路銜接台63線中投公路；國道長途北返民眾，可下國道6號舊正交流道沿北岸路（中118線）銜接台63線中投公路，至國道3號中投交流道接回國道北上，以避開國道壅塞路段，公路局於舊正至臺中替代道路沿線，設有螢光黃替代路線指示標誌導引用路人。

信義鄉草坪頭正值櫻花季期間，為因應大量車潮及遊客湧入，台21線愛玉橋（108K）至草坪頭（110.5K）路段預估2月14日至2月22日上午11點至下午3點將出現車多或壅塞情形，周遭路段進行交通管制，沿線CMS播放替代路線資訊，並鼓勵搭乘接駁車。

竹山紫南宮為民眾熱門參拜廟宇，預估台3線/台3丙線紫南宮路段過年期間2月17日至2月22日上午11點至下午6點為車多易壅塞時段。（張文祿報導）