春節連鎖加油站洗車 紛停用優惠券最長達16天

台北市 / 綜合報導

年節腳步逼近，國內各大加油站陸續推出春節洗車方案，各大連鎖加油站都將啟用春節方案，紛紛暫停使用優惠券，從14到16天不等。洗車費用將比平日多出10元至100元不等，而且因應基本工資調漲，包含全國、台亞及福懋加油站，上個月已經先調漲10元洗車費了，也讓民眾如果要讓愛車清潔溜溜，得要多花點錢。

加油站員工，指揮洗車駕駛，一輛又一輛潑上泡沫，努力刷洗從沒停過，而且後方還大排長龍，長長「車龍」排到站外，民眾趁好天氣出門洗車。

但基本工資調漲，尤其洗車又是人力高密集勞務，台亞全國福懋加加油站，今年1月1日開始洗車平均調漲10元，而且年節腳步逼近，業者陸續推出「春節方案」

民眾：「幾十塊應該還好吧。」民眾：「覺得該洗就是要洗，不要漲得太誇張就好。」

全國加油站公布春節方案，16天史上第二長，期間不漲價，但不收洗車優惠券及折抵券，速邁樂加油站也是16天，台亞加油站春節方案為14天，春節不漲價，但暫停使用30元洗車抵用券。

北基加油站提供洗車服務的站點，實施14天春節方案，不分車型只提供彩蠟洗車服務，並暫停發放及使用100元優惠券，加油站龍頭中油包含直營加盟站點，目前洗車價格尚未調漲。

但北中南不同站點價格有所差異，部分站點已張貼洗車漲價50元的公告，福懋加油站春節方案則尚未出爐。

想要車子過年亮晶晶，不只加油站機器洗車排滿了人，手工精緻洗車也是一位難求。用「高壓風槍」把車子吹乾，再上蠟整輛車亮晶晶，讓人看起來心情好極了，但業者透露目前手腳慢的只能排候補。

洗車業者許先生：「基本上從昨(3)日開始，已經到除夕前基本上都快排滿了，剩幾個空位。」春節洗車雖不調漲，但停收優惠券或有指定方案，新的一年大家都想，車子乾乾淨淨討個好兆頭。

