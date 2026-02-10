春節遊嘉義不塞車！中埔警公布阿里山替代道路

中埔分局於春節連假期間在重要路段設置交通管制點，加強車流疏導，確保道路順暢與用路安全。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

農曆春節連續假期長達9天，預期將有大量遊客前往各地觀光景點旅遊，為維護交通安全與道路順暢，嘉義縣警察局中埔分局已提前完成規劃，將於連假期間派遣警力加強轄內交通熱點疏導管制措施，確保用路人平安出行、順利返家。

中埔分局表示，嘉義縣中埔鄉阿里山公路頂六路段，歷年春節期間常因下山車流量大而出現壅塞情形，警方建議民眾多加利用替代道路分流。欲自阿里山下山北上的小型車輛，可行駛嘉126之2、嘉126之1、嘉126線接台3線，再由國道3號竹崎交流道北上；大型車輛則建議由台3線接166線前往竹崎交流道。至於上山車流替代路線，民眾可從富裕路－嘉139線－嘉135線－台3線，再接台18線上山，以避開主要壅塞路段。

此外，中埔分局配合交通部高速公路局實施高乘載管制措施，於115年2月19日（初三）及2月20日（初四）每日13時至18時，針對兩處匝道實施北上高乘載管制，包括：一、國道3號中埔交流道北上匝道入口；二、台82線東向往國道3號水上系統北上匝道入口；相關管制措施與規定，民眾可至交通部高速公路局官網查詢。

中埔分局提醒，連假期間轄內熱門景點如番路鄉紫雲寺、觸口龍隱寺及牛埔仔愛情大草原等地，預期將湧現大量人潮與車潮，警方已規劃警力加強交通疏導勤務。呼籲用路人務必遵守交通規則，配合現場員警指揮，並多加利用替代道路分散車流，以確保主要幹道順暢通行。

警方也建議民眾出遊前先做好行前規劃，留意即時路況資訊，避免因道路壅塞影響旅遊行程；駕駛人行車時切勿疲勞駕駛，並注意自身與乘客安全。中埔分局將持續加強勤務作為，全力守護民眾春節出行安全。