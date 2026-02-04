春節遊日本！熊肉罐頭能帶回台？ 林業保育署給答案

【記者黃泓哲／台北報導】近期日本頻傳熊出沒事件，也有民眾好奇，在當地買到的熊肉罐頭能不能帶回台灣。對此，農業部林業及自然保育署特別提醒，熊類屬於我國列管的保育類野生動物，不論是肉品、罐頭或加工製品，通通受到《野生動物保育法》及國際公約嚴格規範，未經核准擅自攜帶入境，最高可處5年以下有期徒刑，並得併科新台幣150萬元以下罰金，後果相當嚴重。

林業保育署說明，我國列管的保育類野生動物不只熊科，還包括網紋蟒、現生象、犀牛、暹羅鱷等多種物種，而相關產製品的範圍也很廣，舉凡屍體、骨頭、角、牙齒、皮毛、卵、器官，甚至是經加工後的商品，都屬於管制對象。民眾出國旅遊時，若看到相關商品，務必先向店家確認來源與是否合法，切勿購買來路不明的野生動物製品。

實務上，常見違規攜帶入境的物品，包括含有虎骨粉或熊膽粉的中藥、保健食品，象牙製成的印章或雕刻品，網紋蟒皮錶帶、皮夾，甚至是真空包裝的眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉，以及熊肉罐頭、調理包等。林業保育署提醒，這些商品即使在國外合法販售，只要沒有取得我國主管機關核准文件，一旦帶回台灣就屬違法，還可能同時違反動植物檢疫相關規定。

林業保育署進一步指出，若民眾確實有輸入保育類野生動物產製品的需求，必須事前透過「農業部簽審通關共同作業平台」提出申請，若涉及CITES附錄物種，還需取得輸出國核發的出口許可證，並經地方政府與農業部審核通過後，才能合法攜帶入境，整體流程約需3至4週。林業保育署呼籲，出國選購伴手禮前務必多留意法規，避免一時好奇觸法，也共同維護台灣的國際保育形象。

