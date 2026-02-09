春節遊桃園看這邊 青埔、大溪交通攻略
2026年春節9天連假將於2月14日展開，桃園市政府預期青埔與大溪地區將湧現大量走春、購物人潮，特別推出「青埔、大溪交通攻略懶人包」，提供來訪桃園的朋友們參考。為維持交通順暢，交通局特別針對易壅塞路段規劃交通管制及動線建議，呼籲市民朋友出遊前先掌握景點即時影像與路況，避開尖峰時段，減少塞車與停車不便。
針對青埔地區，預期高鐵周邊及華泰名品城將有大量車流，交通局建議，民眾進場可經由青埔路、領航北路至永信路，再由洽溪路進入華泰名品城；離場則由華泰名品城大道左轉青昇路，接續領航北路或青埔路；若要北上往五股方向，建議利用中豐北路交流道直接上五楊高架，可有效避開市區平面道路。
2026春節懶人包-青埔進場動線。
在大溪風景區方面，交通局建議民眾採「分時分流」規劃行程，建議上午先至老城區及山豬湖地區觀光，下午再前往周邊景點，由北部南下遊客建議由國道3號下三鶯50A匝道，經新北市尖山路接桃園市大鶯路前往「中庄左岸停車場」；由南部北上遊客建議由國道3號下73K高原交流道，接台4線停放至「橋頭停車場」。
大年初二起，市府將提供往來中庄與橋頭停車場的免費接駁車（班距約30分鐘），民眾可停車後步行或搭乘接駁車遊覽，避免因尋找車位受困於台3線、台4線及武嶺橋；離場時可改道「大八捷徑」，經旭日路(新闢道路)連接大鶯路、瑞仁路，或於大溪享用晚餐後再行離場，避開傍晚的壅塞高峰。
交通局長張新福提醒，春節期間人車眾多，出門前請務必做好規劃，民眾可多加利用「桃園交通資訊網」https://tcc.tycg.gov.tw/、「桃園觀光導覽網」https://travel.tycg.gov.tw/及「桃園輕鬆GO」APP，參考即時路況及影像，並適時行駛替代道路，確保行車平安，享受愉快的春節假期。
2026春節懶人包-大溪地區觀光資訊。
2026春節懶人包-大溪新闢道路旭日路動線。
