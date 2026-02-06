春節遊桃園看這邊 青埔、大溪交通攻略
2026年春節9天連假將於2月14日展開，桃園市政府預期青埔與大溪地區將湧現大量走春、購物人潮，特別推出「青埔、大溪交通攻略懶人包」，提供來訪桃園的朋友們參考，為維持交通順暢，交通局特別針對易壅塞路段規劃交通管制及動線建議，呼籲市民朋友出遊前先掌握景點即時影像與路況，避開尖峰時段，減少塞車與停車不便。
針對青埔地區，預期高鐵周邊及華泰名品城將有大量車流，交通局建議，民眾進場可經由青埔路、領航北路至永信路，再由洽溪路進入華泰名品城；離場則由華泰名品城大道左轉青昇路，接續領航北路或青埔路；若要北上往五股方向，建議利用中豐北路交流道直接上五楊高架，可有效避開市區平面道路。
在大溪風景區方面，交通局建議民眾採「分時分流」規劃行程，建議上午先至老城區及山豬湖地區觀光，下午再前往周邊景點，由北部南下遊客建議由國道3號下三鶯50A匝道，經新北市尖山路接桃園市大鶯路前往「中庄左岸停車場」；由南部北上遊客建議由國道3號下73K高原交流道，接台4線停放至「橋頭停車場」。
大年初二起，市府將提供往來中庄與橋頭停車場的免費接駁車（班距約30分鐘），民眾可停車後步行或搭乘接駁車遊覽，避免因尋找車位受困於台3線、台4線及武嶺橋；離場時可改道「大八捷徑」，經旭日路(新闢道路)連接大鶯路、瑞仁路，或於大溪享用晚餐後再行離場，避開傍晚的壅塞高峰。
交通局長張新福提醒，春節期間人車眾多，出門前請務必做好規劃，民眾可多加利用「桃園交通資訊網」https://tcc.tycg.gov.tw/、「桃園觀光導覽網」https://travel.tycg.gov.tw/及「桃園輕鬆GO」APP，參考即時路況及影像，並適時行駛替代道路，確保行車平安，享受愉快的春節假期。
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
日本妹住1晚2300元飯店 遇「蟑螂大軍」崩潰
飛日本要變貴了！7月起「出境稅漲3倍」原因曝光
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台東 報導】為迎接樂齡旅遊市場、鼓勵銀髮族走出戶外、享受慢活假期，台東富野渡假酒店即日
雄獅旅遊與台灣鐵路公司合作推出的觀光列車「山嵐號」，近期完成路線調整，4月3日起行駛台南至彰化區段，即日起開賣。此次由原本行駛東部路線，首度換線西進，行程設計、餐飲內容與沿線風景，皆依嘉南平原與中部地景重新規劃。
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
今年春節、228和平紀念日連續假期分別自2月14日起至2月22日、2月27日起至3月1日止，分別為期9天及3天，交通部公路局預計假期間將有許多民眾外出，為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，避開易壅塞時段並節省旅行成本。
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別規劃結合年節氛圍、自然景觀與國際級觀
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導農曆新年假期及228連假接連到來，桃園機場今年連假疏運長達18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估2...
旅遊中心/綜合報導 苗栗草莓園裡的轉折人生：從水電工程到大湖農場體驗的起點 每到冬季，總有人想帶著家人逃離城市喧囂，找個地方曬曬太陽、聞著果香、親手摘些當季的甜。山城間，有座農園靜靜等著這樣的你。 在 […]
日本富士吉田市新倉山淺間公園櫻花祭因觀光客失序行為，如擅闖民宅大小便、交通壅塞等，造成居民嚴重困擾，十年歷史的櫻花祭今年宣告停辦。市長堀內茂強調，為守護市民尊嚴與生活環境，忍痛做出此決定。近年日圓貶值與社群媒體推波助瀾，訪日外國遊客遽增，導致該地每日湧入逾萬名遊客。儘管官方活動取消，市府仍預期四月會有大量人潮，將加強維安、設置臨時停車場與流動廁所，以疏導人潮並減輕居民負擔，維持富士山、櫻花與五重塔的知名美景秩序。
[NOWnews今日新聞]中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江立委陳雪生對此回應，對此樂觀其成，兩岸如果能藉由觀光，雙方多作交流，總是好事，有交流總...
生活中心／綜合報導國旅一直被批評太貴，因此國人都搶出國，卻不在自家玩。日前就有網友分享，看到網路上一個五天四夜的國旅行程，從台北出發，經九份、日月潭到阿里山，一人團費竟要價17萬多，就算湊六人成團，一人也得花5萬元，直呼嚇壞了，真的只有盤子才會去國旅。不過專家一看行程，點出關鍵！日月潭湖光山色，碧綠湖水，映照太陽微光，遠方還有交疊山巒，美景吸旅客。和九份、阿里山，並列國旅亮點！不過現在卻有網友發現，想一次玩遍三大景點，口袋得夠深，一人團費五萬起跳。民眾：「哇有點貴，我們自己開車玩，全家玩，應該也不用那麼貴吧，如果你出去國外玩，連飛機住宿應該也是，差不多這樣（價錢）。」民眾：「我想用團費來看不準，要看住什麼飯店，吃什麼餐，以日本（團費）來講，也有三萬多的，也有八萬十萬的，你不能夠用，我想旅遊的東西，不能夠用錢，用那樣的錢來衡量，要看它的內容。」套裝行程包含阿里山（圖／民視新聞）九份出發，在新竹逛城隍廟吃美食，之後轉到日月潭放鬆身心，最後去阿里山看神木。從北玩到南，五天四夜，一人成行，行程要價17萬5930元，六人成團，平均下來，一人也要5萬680元。讓不少網友看了直呼，這啥盤子富豪等級的國旅，只能看看，根本玩不起，這價錢都能去泰國兩趟了，出國比較便宜。品保國旅團費制價發言人陳永翔：「如果你是住五星級飯店，或者是你的選擇裡面包車，或者是用比較特殊的一個規格，來做導遊的一個安排，相信這個都是造成，預算會比較高的原因。」套裝行程包含九份（圖／民視新聞）內行人看門道，專家指出，這行程是包車，不是遊覽車，包車、包吃、包住，團費價格自然壓不下來！而且行程內容還附有中英文司機加導遊，所以並不算特別貴。只是其實從數據來看，國旅疫後早已回溫七八成，交通部想再催國旅商機，恐怕得立院來配合。品保國旅團費制價發言人陳永翔：「原定國旅補助，會在四到六月來進行，那因為目前總預算的關係，暫緩實施，我們後續要再密切注意一下，政府的公告。」觀光署20億救國旅補助，原定4月上路，希望避開旺季、鼓勵平日，但預算卡關，恐怕得延宕到9月，就不知道業者們到底還能撐多久。原文出處：三大景點國旅團5天4夜要5萬6！ 網友嚇壞「真的盤子才去」 更多民視新聞報導抓到了！阿里山工寮遭闖入 黑熊因蜂蜜成功誘捕阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢九份、日月潭、阿里山都玩到！5天4夜行程「團費破5萬」 他傻眼：盤子等級
過年走春賞花，可以到南投信義草坪頭，群櫻綻放很熱鬧，不只櫻花、還有雪白的李花爭艷、今年因為低溫少雨，花況目前綻放7成，之後還有其他品種接力開花，花季持續至3月1日，再來還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期延續到3月中。
北橫櫻花季浪漫已展開隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！【旅遊經洪書瑱報導】隨著「立春」節氣
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
搶攻寒假旅宿商機遊旺季，「瀚寓夏天」發起台味覺醒運動，即日起推出「燃燒台客魂」住房專案，凡預訂指定房型且連住2晚以上，每晚房價2,999元起，即可獲得價值1,299元的台客潮禮包。內容整合眾多台灣品牌伴手禮，外包裝為橫掃日韓社群、充滿復古魅力的經典茄芷袋，內部集結3款在地零食，包含職人鳳梨酥、茶香牛軋糖與天然果乾，再搭配1瓶水果風味果實酒，並加贈1本童趣繪本。
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣梅山鄉的瑞里地區以遼闊茶園、清幽瀑布及3月紫藤花景為在地特色，成為近年備受
台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，...
農曆春節連續假期2月14日展開，將有大量返鄉及旅遊車潮湧向花東地區。交通部公路局今（5）日召開記者會，公布蘇花路廊春節交通疏運計畫，明確指出南下與北上的最高峰時段，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，以避開