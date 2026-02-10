春節遊花蓮停車更便利 縣政府推免費臨時停車便民服務

花蓮縣府借用原東洋廣場空地，自二月十四日起至三月三日元宵節止，全時段開放民眾免費臨時停放車輛。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府表示，為迎接一一五年農曆春節旅遊及返鄉人潮，預期將吸引大量國內外旅客前來走春，感受山海美景與濃厚年節氛圍，考量春節期間市區停車需求大增，花蓮縣政府提前部署。

縣府表示，特別向財政部國有財產署協調借用空地，規劃為春節期間全時段免費臨時停車空間，提供民眾與遊客共約二百停車格位，春節遊花蓮將有更便利、友善的停車選擇。

縣府指出，花蓮市區周邊腹地有限，春節連假期間，中山路、中正路、民國路、林森路、三民街一帶經常出現停車不易、交通壅塞情形，縣府經整體評估後，積極向國有財產署爭取支持，借用原東洋廣場空地，自二月十四日起至三月三日元宵節止，全時段開放民眾免費臨時停放車輛，以有效紓解春節及連假期間的停車壓力。

縣府強調，感謝國有財產署對地方交通便民措施的支持，以及相關單位通力合作，讓春節期間的旅遊動線更加順暢，縣府也將持續滾動檢討交通與停車規劃，透過細緻、貼心的服務，讓返鄉鄉親與來訪旅客都能安心出遊、輕鬆走春。

縣府表示，該空地將於三月三日後歸還土地管理單位，屆時請民眾務必於期限前將停放車輛駛離，以利後續點交作業順利進行，為維護公共秩序與場地安全，逾時未駛離之車輛將不負保管責任且依規定處理，相關責任與費用由車主自行承擔，恕不另行通知。

縣府指出，臨時停車期間請民眾遵守現場規範，勿破壞圍籬及相關設施設備，並自行留意車輛與財物安全，該空地僅提供車輛停放，不負保管責任，請勿將貴重物品留置車內。