春節遊花蓮 小學生推出減塑抽獎活動

小朋友討論行動方案

將「減塑」化為行動，花蓮縣立宜昌國小資優班學生，發起「東大門夜市環保容器購物趣」活動，希望透過抽獎誘因，鼓勵民眾自備環保容器前往花蓮東大門夜市購物，達到「無塑生活」。



長期推動減塑、環保，宜昌國小資優班學生有著豐富的調查資料與經驗，六年級的唯辰說，他們發現，許多民眾之所以「不減塑」，是覺得「帶容器很麻煩」，他們希望透過抽獎誘因，讓民眾實際嘗試一次，在體驗中發現，真的沒有那麼麻煩。同樣六年級的忻彤也說，他們這次「下重本」，除了希望大家感受「減塑並不難」之外，他們還有一個長遠的目標，希望未來有一天，東大門夜市能成為真正的「無塑夜市」。

宜昌國小資優班教師林子暉表示，小學生，不只有想法，也有執行力，資優班的孩子們，不只「代代相傳」對減塑的想法，也傳承具體作為，期盼藉由春節期間，讓每一位到東大門夜市的民眾，都能體驗參與。



「東大門夜市環保容器購物趣」活動，即日起至2月22日前，民眾攜帶「餐盒或環保杯」到東大門夜市消費，將承裝的容器與食物，與可清楚辨識店家招牌拍照、上傳至活動主頁面回文處，並觀看影片、填寫問卷，即可獲得抽獎資格。