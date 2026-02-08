春節遊花蓮 掃碼找車位
農曆春節9天連假即將到來，大量返鄉及觀光人車潮恐湧入花蓮，警方避免縣內重要道路與觀光景點周邊交通受阻，規畫機動警力在易壅塞路段實施交通疏導措施，也會在各交通樞紐及景區設置QR Code，民眾掃碼即可查詢所在地周邊的大眾運輸及停車資訊。
公路局東區養護工程分局預估，春節期間蘇花路廊南下進入花蓮車潮，以17日初一為最高峰，全日車流量高達1.66萬輛次，車多壅塞時段自清晨5時至下午4時，18日初二上午6時至中午12時也會呈現車多現象；收假北上離開花蓮預計21日初五出現高峰，全日車流量約2.1萬輛次，車多壅塞情形自上午10時至翌日凌晨1時。
花蓮警方為確保春節期間縣內交通順暢，已規畫機動警力進駐各大景區及重要道路，視車流情況彈性調整交通疏導措施，也會在人潮眾多的場域，如花蓮火車站、東大門夜市等處，設置QR Code連結「花蓮交通e點通」網站，讓民眾即時掌握附近的停車資訊及大眾運輸路線，避免因找不到停車位影響旅遊興致。
此外，台8線中橫公路東段多處正在做修復工程，14日至22日春節期間，沿線有交通管制措施，其中，114.6公里至167.7公里關原至天祥，每天上午7時至下午4時30分不實施管制，下午4時30分起只出不進，晚間6時至翌日7時封閉。
天祥至太魯閣閣口167.7公里至184.5公里路段，每日上午7時至下午5時30分，東、西向各放行6次，下午5時30分至6時只出不進，晚間6時至翌日7時封閉，詳情可至公路局東工分局網站查詢。
