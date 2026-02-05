春節遊雲林「行」得通 縣府推出4主題接駁車

雲林縣府在春節期間推出120場次限定活動，另外還有燈會、草嶺石壁櫻花季等，縣長張麗善等人邀請大家來雲林旅遊。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節期間迎接返鄉過節鄉親及來雲林拜廟祈福走春人潮，雲林縣政府推出4大主題接駁車，讓民眾不用煩惱塞車、找車位，玩得盡興又開心，交通工務局今(5)日公布詳細路線及時間，歡迎民眾多搭乘，相關資訊可上交通工務局網站查詢。

雲林縣府今天召開2026新春活動與接駁車資訊記者會，縣長張麗善指出，春節連假期間雲林縣推出許多好玩、好看的活動，北港燈會、虎尾燈會、斗六燈會、草嶺石壁櫻花季，縣府也攜手宮廟、地方文化館舍、觀光工廠與商圈推出超過120場限定活動，歡迎全國民眾春節來雲林賞花、看燈、吃美食。

交通工務局長汪令堯表示，針對春節返鄉民眾，2月14日至18日規劃「高鐵返鄉免費接駁專車」，共計三條路線，分別為「高鐵雲林站-崙背-二崙-西螺」、「高鐵雲林站-土庫-褒忠-元長-北港」、「高鐵雲林站-東勢-臺西-三條崙-四湖」。2月21日至22日則從各鄉鎮接駁至雲林高鐵站。

迎接旅遊人潮，2月17日至21日(大年初一至初五)推出「新春行腳接駁車」，共有三條路線，分別行經雲東、雲中、雲西，每日上午8點至下午4點，整點發車，全線免費搭乘。

方便北港賞燈、朝天宮祈福走春，「北港環鎮公車」2月14日起假日及連續假日，串聯北港好庫1911文化園區、北港第一停車場等主要停車場域，接駁往返鎮內重要景點，包括北港武德宮、北港登記所、水道頭等，2月14日至3月8日北港燈會期間平日只加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間9點。

草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日推出「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午8點半至中午12點發6班車前往東璧山莊，並於下午2點至4點半安排6班車回程至斗六後火車站，票價來回280元。

虎尾燈會在虎尾糖廠對面同心公園甜蜜登場。(記者黃淑莉攝)

草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日登場，2萬株櫻花陸續綻放，春節連假是最佳賞花時間。(記者黃淑莉攝)

