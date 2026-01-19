春節運價來了！北市計程車2/11起加收30元

【記者張綵茜／台北報導】農曆春節即將來臨，台北市交通局今（19日）宣布，計程車春節加成運價，將自2月11日0時起至2月22日24時止，以上車時間為準，共計12天，每趟加收30元。

台北市公運處說明，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

公運處提醒，搭乘計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，請撥打1999申訴，經查證屬實可依公路法第77條第1項裁處9000元至9萬元罰緩；公運處與警方也不定期於計程車排班區進行聯合稽查，倘查有違規情形，將依規裁處。

廣告 廣告

公運處補充，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙供駕駛張貼於車內，駕駛可於1月21日起可至本市計程車服務站、警察廣播電台、交通警察大隊及本市計程車公工會索取。

另外，公共運輸處說，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；如有計程車相關問題，可撥打台北市民當家熱線1999。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

30天連換3東家！鄭宗哲落腳大都會

獨家｜大S離世一年 汪小菲、徐家重啟談判！扶養費之爭露曙光

獨家投訴｜女美容師散步被黑狗狠咬 手肘肌肉遭扯咬一大塊

