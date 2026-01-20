春節過年佈置指南！年貨節打造滿分年味

▲農曆新年想有儀式感又不想忙翻？淘寶年貨節主打「輕量佈置、高實用性」的年節神物，隨手一放就有過年氣氛，小家庭也能輕鬆打造滿滿年味。（圖／淘寶提供）

[NOWnews今日新聞] 再過不到一個月就是農曆新年，隨著家庭型態與生活節奏轉變，小家庭迎接春節不用再大規模採買、費力擺設，輕量佈置加上高實用性，就能讓小空間充滿年味。像是淘寶上的小型佈置、居家好物，就能輕鬆讓你春節連假9天宅在家舒適又有儀式感。即日起至2月11日，淘寶全站88折起、億萬商品滿新台幣99元免運送到家，還有LINE抽獎與多家銀行刷卡回饋，讓民眾輕鬆補齊年貨、買得更划算。

亮點佈置氣氛到位超有感！小空間也能散發年味

過年最重要的不是佈置多，而是氣氛到位，特別是家裡空間有限的小家庭，小巧卻有年味的裝飾品更受青睞。像是磁吸小春聯，讓家中充滿好兆頭；造型討喜又實用的門把保護套，以及客廳必備毛絨糖葫蘆，不只外型可愛，還兼具擺設與拍照效果，用簡單小物就能完成年節佈置。

▲小巧卻有年味的裝飾品，讓家中立刻充滿過年氣氛。（圖／淘寶提供）

春節連假9天常在家！居家3神物舒適又幸福感爆棚

春節待在家的時間變長，居家舒適更受重視。淘寶上有多款兼顧實用與節慶氛圍的居家好物，像是紅色小馬造型的新年抱枕，馬年抱一抱，好運追著跑。還有發財餐墊絕對是過年最佳點綴；而馬年地毯兼具保暖與空間佈置效果，過年生活質感大升級。

▲淘寶上有多款兼顧實用與節慶氛圍的居家好物，更添節慶氣氛。（圖／淘寶提供）

親友齊聚一堂不怕尷尬！新年聚會遊戲全場立刻嗨

親友聚會不只是聊天吃飯，炒熱氣氛的互動遊戲也是過年重頭戲。淘寶3大互動遊戲走過路過千萬不可錯過！麻將仍是年節必備，發財禮盒套裝的麻將絕對是大受歡迎的伴手禮；平衡披薩遊戲適合多人遊戲，阿公阿嬤孫子立刻玩成一片。如果家族聚會小朋友多，馬年保齡球遊戲絕對玩不膩，能為團聚時光增添更多笑聲。

▲過年聚會必備，讓親友聚會氣氛瞬間升溫。（圖／淘寶提供）

淘寶年貨節優惠一次看！全站88折起、億萬商品滿新台幣99元免運送到家

淘寶年貨節檔期祭出許多優惠，即日起至2月11日23:59，全站商品立減88折起，滿人民幣99元免運送到家；新用戶享尊榮服務免費升級，既有用戶升級限時升級只要5折。至2月1日23:59前，天天搶人民幣299減20元折扣碼，每天都能領1張人民幣20元直郵運費券。支付優惠每日搶新台幣1500元立減120元滿額優惠券，另可搶免3%手續費券。

新用戶還有更多優惠，註冊即可領人民幣51元立減50元立減券、人民幣30元直郵立減優惠券。此外，完成中國信託用戶認證，首單選擇跨境貨到付款，可享有免運、免稅、免服務費大補貼。

加淘寶LINE官帳「三重抽」！Apple Watch等你拿

即日起至2月1日23:59前，加入淘寶LINE官方帳號，可參加「三重抽」活動。第一重加入好友禮，首次加入淘寶LINE官方帳號，可抽人民幣50元立減10元折扣碼或 LINE POINTS 且人人有獎。第二重綁定加碼抽，首次完成LINE與淘寶帳號綁定者，最高有機會抽到 LINE POINTS 500點。第三重首購抽大獎Apple Watch！未使用過淘寶的新用戶，完成LINE與淘寶帳號綁定，並透過LINE推播或選單連結進入APP，完成首次購買即可參加抽獎。

信用卡優惠促刷加碼！9大銀行回饋好康一次看

信用卡族群同樣有感加碼，包括星展、玉山、聯邦、彰化、凱基、富邦、中國信託、遠東與台新等銀行，皆推出刷卡金或高額回饋。像是星展銀行單筆滿新台幣5,000送200元刷卡金，玉山銀行累積滿10,000元送6%刷卡金，聯邦銀行累積滿新台幣12,000元送600元刷卡金，彰銀累積滿20,000元送800元刷卡金，富邦銀行單筆滿10,000元送1,000元刷卡金。

