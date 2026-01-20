春節過年佈置指南！年貨節打造滿分年味
[NOWnews今日新聞] 再過不到一個月就是農曆新年，隨著家庭型態與生活節奏轉變，小家庭迎接春節不用再大規模採買、費力擺設，輕量佈置加上高實用性，就能讓小空間充滿年味。像是淘寶上的小型佈置、居家好物，就能輕鬆讓你春節連假9天宅在家舒適又有儀式感。即日起至2月11日，淘寶全站88折起、億萬商品滿新台幣99元免運送到家，還有LINE抽獎與多家銀行刷卡回饋，讓民眾輕鬆補齊年貨、買得更划算。
亮點佈置氣氛到位超有感！小空間也能散發年味
過年最重要的不是佈置多，而是氣氛到位，特別是家裡空間有限的小家庭，小巧卻有年味的裝飾品更受青睞。像是磁吸小春聯，讓家中充滿好兆頭；造型討喜又實用的門把保護套，以及客廳必備毛絨糖葫蘆，不只外型可愛，還兼具擺設與拍照效果，用簡單小物就能完成年節佈置。
春節連假9天常在家！居家3神物舒適又幸福感爆棚
春節待在家的時間變長，居家舒適更受重視。淘寶上有多款兼顧實用與節慶氛圍的居家好物，像是紅色小馬造型的新年抱枕，馬年抱一抱，好運追著跑。還有發財餐墊絕對是過年最佳點綴；而馬年地毯兼具保暖與空間佈置效果，過年生活質感大升級。
親友齊聚一堂不怕尷尬！新年聚會遊戲全場立刻嗨
親友聚會不只是聊天吃飯，炒熱氣氛的互動遊戲也是過年重頭戲。淘寶3大互動遊戲走過路過千萬不可錯過！麻將仍是年節必備，發財禮盒套裝的麻將絕對是大受歡迎的伴手禮；平衡披薩遊戲適合多人遊戲，阿公阿嬤孫子立刻玩成一片。如果家族聚會小朋友多，馬年保齡球遊戲絕對玩不膩，能為團聚時光增添更多笑聲。
淘寶年貨節優惠一次看！全站88折起、億萬商品滿新台幣99元免運送到家
淘寶年貨節檔期祭出許多優惠，即日起至2月11日23:59，全站商品立減88折起，滿人民幣99元免運送到家；新用戶享尊榮服務免費升級，既有用戶升級限時升級只要5折。至2月1日23:59前，天天搶人民幣299減20元折扣碼，每天都能領1張人民幣20元直郵運費券。支付優惠每日搶新台幣1500元立減120元滿額優惠券，另可搶免3%手續費券。
新用戶還有更多優惠，註冊即可領人民幣51元立減50元立減券、人民幣30元直郵立減優惠券。此外，完成中國信託用戶認證，首單選擇跨境貨到付款，可享有免運、免稅、免服務費大補貼。
加淘寶LINE官帳「三重抽」！Apple Watch等你拿
即日起至2月1日23:59前，加入淘寶LINE官方帳號，可參加「三重抽」活動。第一重加入好友禮，首次加入淘寶LINE官方帳號，可抽人民幣50元立減10元折扣碼或 LINE POINTS 且人人有獎。第二重綁定加碼抽，首次完成LINE與淘寶帳號綁定者，最高有機會抽到 LINE POINTS 500點。第三重首購抽大獎Apple Watch！未使用過淘寶的新用戶，完成LINE與淘寶帳號綁定，並透過LINE推播或選單連結進入APP，完成首次購買即可參加抽獎。
信用卡優惠促刷加碼！9大銀行回饋好康一次看
信用卡族群同樣有感加碼，包括星展、玉山、聯邦、彰化、凱基、富邦、中國信託、遠東與台新等銀行，皆推出刷卡金或高額回饋。像是星展銀行單筆滿新台幣5,000送200元刷卡金，玉山銀行累積滿10,000元送6%刷卡金，聯邦銀行累積滿新台幣12,000元送600元刷卡金，彰銀累積滿20,000元送800元刷卡金，富邦銀行單筆滿10,000元送1,000元刷卡金。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
不在美生產記憶體廠將被課100%關稅 南亞科：目前仍無設廠計劃
英國海灘「薯條淹腳目」居民看一片黃金傻眼：堆到76公分
王美惠續追檜意森活村店家權益 陳駿季允全力減少損失
其他人也在看
威力彩衝5.7億！ 3生肖財運大逆襲「成吸金黑馬」
威力彩頭獎上看5.7億，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，1月財運大逆襲成「吸金黑馬」，存款數字狂漲、錢包鼓到炸，富貴擋都擋不住！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
全盛期逾200隻"今剩不到30隻" 遊客訪猴硐貓村問:貓呢?
生活中心／陳崇翰 新北報導新北猴硐是有名的貓村，全盛時期超過200隻貓，但最近發現貓咪明顯變少，剩下不到30隻。居民說，多數的貓結紮，加上遊客帶重口味的肉泥來餵，造成貓咪腎衰竭。負責照顧貓的貓公所，目前又還沒找到新團隊營運。里長建議，動保處未來進行有計畫繁殖，才不會讓貓村虛有其名。兩隻貓咪在草皮上快樂追逐，虎斑貓、黑白貓、小三花全都有，遊客伸手摸摸頭、拍拍屁股，貓咪一臉享受，相當親人。新北侯硐以貓村聞名，但最近不少人發現，貓的數量明顯變少。當地居民會固定餵食貓咪。（圖／民視新聞）拍拍箱子，要小貓快來吃飯，還真的很聽話。全盛時期貓村有超過200隻流浪貓，有人專門在餵，也有動保處獸醫來巡視，如今只剩不到30隻，主要是因為多數都已結紮，小貓當然跟著減少。當地居民也懷疑，許多遊客帶貓泥來餵貓，貓咪吃過量重鹹的東西，導致不少貓腎衰竭離世。猴硐居民：「因為有區域性，本來我們這一區有40幾隻，新貓老貓算一算，只剩7隻而已。(貓泥)太鹹，不能一直餵，那個只是貓的零嘴，騙牠剪指甲、吃藥，不能一直吃，現在就是都買這個來餵 ，太鹹，腎衰竭。」先前猴硐貓公所的委外廠商自行解約，還在尋找新團隊。（圖／民視新聞）光復里里長周晉億：「最多這裡1、200隻都有，可能比人多，現在少之又少。(建議)動保處那裡、貓公所要負責繁殖貓咪，放出來，養大一點放出來，你可以植晶片。」新北市過去在猴硐設立"貓公所"，委外廠商經營，但先前業者自行解約，還在找新團隊接手。當地里長和居民偶爾也會幫忙照顧，但建議動保處和貓公所應該要有計畫繁殖，否則貓咪越來越少，以後遊客來貓村，都看不到可愛的身影了。原文出處：全盛期逾200隻「今剩不到30隻」 遊客訪猴硐貓村問：貓呢？ 更多民視新聞報導快儲水！6縣市明日停水 最久10小時無水用學測第2天！蔡英文揪考生「對英文答案」 網笑：第一次跟總統對卷子好緊張冷氣團加禽流感雙重衝擊！蛋價明起再漲2元 春節前兩週共漲5元民視影音 ・ 1 天前 ・ 34
露營、車宿、外宿族激推！便攜式枕頭一躺入眠，跟充氣枕ByeBye，再加碼支撐透氣「客臥兩用」紓壓枕頭、床墊推薦
農曆新年假期要到了，少不了開始規劃連假旅遊行程，近年旅遊型態逐漸轉變，露營、車宿、多日移動行程成為不少人探索生活的新選擇。當休息地點不再侷限於飯店房間，外出過夜時的睡眠品質，也成為露營、車宿族群開始重視的重要細節。Yahoo好好買 ・ 4 天前 ・ 發表留言
迎新春好康一次拿！統一品牌日最後補貨 滿999送整箱茶裏王不囤不行
農曆新年倒數計時，家家戶戶開始瘋狂採買年貨，但除了瓜子糖果餅乾，還有一類「隱藏版必囤清單」常常被忘記，那就是過年期間消耗超快的保久乳、飲料跟泡麵！親戚來訪飲料不夠、小孩吵著要喝茶、半夜肚子餓想泡碗麵，這些「過年突發狀況」最怕就是庫存不足，聰明的主婦主夫都知道，過年前就該趁著優惠一次囤好囤滿，這次「最後補貨潮」必鎖定「統一品牌日」，把旗下最暢銷的保久乳、茶飲、泡麵全部祭出年度最優惠價格，還加碼送限量好禮，不但滿額加送點數，最狂的是指定品滿999元直接送「茶裏王白毫烏龍975ml整箱」，限量100箱要搶要快！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙季！小孟老師揭「12星座抽獎開運密技」助財運大開
近來不少公司陸續舉辦尾牙，來犒賞員工一整年的辛苦，其中抽獎環節受到許多民眾期待，對此命理專家小孟老師也分享「12星座尾牙抽獎開運密技」，掀起網友關注。Yahoo綜合報導 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 19
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 108
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 178
【Yahoo早盤】台股早盤重挫近300點！分析師林漢偉：不宜抄底飆股
台股今（20）日早盤跳空走低，指數一度重挫近300點，最低下探31,340點。摩爾投顧分析師林漢偉建議，可留意遭錯殺個股，但不宜追逐當日大漲標的，以免在短線高點承受停損壓力。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 5
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 16
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 808
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 35
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 72
高雄市長民調賴瑞隆輸柯志恩6.3% 名嘴分析扭轉頹勢2大關鍵
民進黨高雄市長初選上週出爐，由賴系人馬賴瑞隆驚險出線。不過根據《ETtoday民調雲》最新民調結果，2026高雄市長選舉，國民黨立委柯志恩以44％支持度領先賴瑞隆的37.7％。對此，政論名嘴黃暐瀚一點都不意外，直言這就是藍營在高雄的基本盤，但距離投票還有10個月的時間，綠營這邊有2方面後續值得觀察，輸贏其實還很難說。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 88
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 4
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63