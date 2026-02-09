春節道路禁挖施工路段提前完成 台南確保交通順暢安全

▲中華東路人行道改善工程，全力做好交通維護與環境安全。

【記者 劉秋菊／台南 報導】因應農曆春節返鄉及觀光車潮，工務局針對施工中之中華東路人行道改善工程及路平案件，全面啟動春節交通應變計畫，採「階段性完工」措施，讓道路正常通行，避免因工程施工造成春節的交通瓶頸。

▲小東路道路改善工程做好維護，以確保春節通行順暢。

工務局指出，中華東路(凱旋路至中華陸橋)道路改善工程，預計趕在農曆年前完成中華東路(崇善路至崇德路)2側人行道、中華東路(崇德路至崇明路)西側人行道磚面鋪設工程，並拓寬人行道至1.5公尺以上，確保無障礙通行空間，農曆年期間暫時停工，年後再繼續辦理人行道改善工程。

工務局說明，路平工程之小東路(前鋒路至林森路)及和緯路五段(中華西路至華平路)等2案路面改善工程進行中，現況皆已完成街角擴大、左轉車道設置等。小東路路平工程已要求施工單位於2月13日前完成路面回填、恢復標線作業，恢復道路通行順暢。至於和緯路路平工程(賢北街與緯路五段路口)，受限道路地形已完成臨鋪等作業，工務局已要求施工廠商必須維持警示燈具正常運作，並定期派員巡視，後續待春節過後，請各單位配合工項完成後，再進場改善路面。

工務局強調，已公告「春節期間道路全面禁挖」，並通知相關廠商、業者全面配合，透過施工中的工程進行相關交通環境整頓及維護及春節期間全面停工、禁挖，以營造安全、平順且美觀的用路環境，讓民眾「平安過好年」。（照片記者劉秋菊翻攝）