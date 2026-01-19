春節避免再現急診壅塞 北榮、台大醫院啟動同質性遷床調度

農曆春節連假長達9天，醫療機構休診，為避免再度重演過去年急診壅塞情形，醫學中心超前部署防範措施。台北榮民總醫院將啟動同質性高科別病床遷床調度，台大醫院也推出「公床」控管，避免滯留急診。

根據全國重度急救醫院急診即時資訊，台大醫院26日有超過百人等待住院，大廳兩側有不少人坐在輪椅上等待。中央社記者陳偉婷攝 108年2月26日





國內去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。今年農曆春節將從2月14日休到2月22日，為避免連9天假日重演去年急診壅塞情形，衛生福利部及各大醫院積極備戰。



台北榮總院長陳威明今天接受媒體聯訪表示，北榮多年來急診壅塞都不嚴重，也都可以妥善處理。此外，去年在急診室動線上也做了調整，把環境做得更好，此外遷床系統也已進行調整。



陳威明說明，過去為了堅持專科化，不同科別的患者不會跨科遷床，例如骨科不會遷到神經外科、腸胃科不會遷到心臟內科，但現在改為靈活運用，且也不是亂遷、塞床，而是有同質性高的才能遷床。陳威明並示，遷床作法已經施行數月，醫療照護品質沒有受影響，就是要超前部署、為春節9天假期做準備，目前北榮急診室滯留率都控制在閾值之下。



衛福部今年也投入至少新台幣16億元，獎勵醫療院所及社區藥局開門，包括門診打抗生素、傳染病特別門診都有加碼。陳威明說，重賞之下更有勇夫，這些醫護人員守在第一線，放棄跟家人團聚的時間，照顧國人健康，給他們鼓勵是政府的德政，新年自己也會陪著醫護鎮守醫院，「大家安心過年，健康我們幫你們守護」。



台大醫院今年也採取類似作法。台大醫院發言人陳彥元今天向對媒體說明，台大醫院今年推出「公床」制度，統一控床，急診病人只要有住院需求，在還有床位可用且符合相關規定，就會儘快收治，以避免急診病人等床人滿為患。



