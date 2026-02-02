春節郵務高峰 向綠衣天使致敬
年前，通常是郵局最忙碌的時候，除了跟大家消費習慣改變有關，也因為過年期間郵局窗口都暫停營業，他們要趁早消化完龐大的郵遞數量。
中華郵政員工忙進忙出，堪比物流中心。
交通部長 陳世凱：「郵件的郵務量一直在上升，這個是很成功的改革，我們有看到信減少，但是物流的增加，這個部分我們要抓緊時機做改革，員工數量占我們整個中華郵政，差不多17%，但是我們處理的郵務量，差不多是23%到22%左右。」
台北郵局局長 張清龍：「過年期間因為公司行號，跟郵局的窗口都停止營業，所以說我們在過年期間，收的郵件服務都是電商平台的，民眾購物的需求，大概一天要收到2到3萬件的郵件。」
其實最忙的不是這段期間，因為年前的運輸量是過年的3倍，龐大的郵務是來自民眾消費習慣的改變。
中華郵政董事長 王國材：「去年 全國的(電商貨物)，平均大概是增長12%，台北郵局是增長13.4%。」
所有人進入備戰狀態，而總統也在2月2號親自視察台北郵局，慰勞員工。
總統 賴清德：「我們一個國家社會可以正常運作，人民的生活可以正常，有很多幕後的無名英雄，我們中華郵政的全體同仁，就是其中之一。」
年前郵務量大漲，沒人敢鬆懈，總統希望藉由親自打氣，穩定民生作業。
