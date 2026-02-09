春節郵局暫停營業！開放郵政快捷郵件照常投遞

中華郵政宣布自2月14日至2月22日期間，暫停各地郵局窗口營業，僅開放台北故宮郵局營業。(郵局示意圖) 圖：林冠妤/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 中華郵政公司今(9)日公告，春節連假期間(2月14日至2月22日)，全台各地郵局營業窗口一律暫停服務。僅台北故宮郵局持續營業，提供外幣兌換及各類商品販售服務；另郵政快捷郵件則可照常投遞。

中華郵政公司表示，春節連假期間各地郵局營業窗口均停止營業。僅開放台北故宮郵局營業，並提供民眾兌換外幣及各類集郵票品與代售商品販售。

中華郵政指出，連續假期將停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，不過為因應民眾交寄快捷郵件需求，快捷郵件不受影響，仍可照常投遞，並開放全台郵局郵務科(快捷股、郵務股或投遞股)及駐有守衛或保全之郵局(郵務股)，收寄國內、國際快捷郵件。另外台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股、空運股(地址：桃園市大園區航勤北路18號)，也提供收寄國際快捷郵件服務。

中華郵政同時提醒，因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯、蒙古、越南、泰國及阿根廷郵政強制要求傳遞電子通關資訊(ITMATT)，民眾若寄往上述國家、地區(美國可寄送「100美元(含)以下之非商業性禮品」及「書籍」)的國際快捷郵件須於營業日再至各局交寄。

此外，郵局設於全國各地的i郵箱(寄件於連假後收攬)、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務，有需求的民眾可多加利用。





