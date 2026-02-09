春節醫療不中斷 台大雲林分院公告115年服務安排

台大醫院雲林分院公布春節各項醫療服務安排，涵蓋門診、急診、慢性病用藥、檢查及檢驗服務，提供民眾清楚指引。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】115年農曆春節期間，為確保民眾就醫需求，台大醫院雲林分院公布春節各項醫療服務安排，涵蓋門診、急診、慢性病用藥、檢查及檢驗服務，提供民眾清楚指引。

院方表示，春節期間將開設春節特別門診，於2月16日（除夕）及2月20日（農曆初四）提供門診服務；另自2月17日（農曆初一）至2月19日（農曆初三），規劃傳染病特別門診，以因應假期間可能增加的就醫需求。相關門診時段與內容已公告於官方網站。

廣告 廣告

急診方面，台大醫院雲林分院兩院區於春節期間維持24小時急診服務，確保緊急醫療不中斷。

在慢性病用藥服務上，院方提醒民眾可於春節前10天提前回診或預領藥物，並新增預約領藥機制，完成預約後可於次日08時至17時取藥，相關作業說明已公布於院方網站。

影像醫學檢查方面，2月16日（除夕）至2月19日（農曆初三）期間，僅提供特別門診及X光檢查服務，X光檢查須至急診放射科進行；自2月20日（農曆初四）起，恢復正常X光檢查。

檢驗醫學服務則於2月14日（星期六）至2月15日（星期日）暫停抽血；2月16日（除夕）至2月19日（農曆初三）期間，僅提供特別門診及抽血檢驗服務；2月20日（農曆初四）起，抽血及檢驗服務恢復，服務時段為每日08時至17時。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！