春節醫療不打烊 中市府衛生局籲輕症分流就醫不擠急診

春節醫療不打烊，門診資訊公告查詢。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆春節連假長達9天，台中市政府衛生局宣布，春節期間醫療服務不中斷，全市22家（23院區）急救責任醫院維持24小時急診服務，全力守護急重症醫療量能；同時呼籲市民，感冒、腸胃炎等輕急症請優先至門診或輕急症中心就醫，避免擠占急診資源。

衛生局表示，春節期間常見感冒、腸胃炎、發燒及輕微外傷等輕急症就醫需求增加，為分流急診人潮、確保急重症患者即時獲得照護，台中市設有2處假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）─台安雙十醫院及家健聯合診所，於春節期間（2月14日至15日、2月17日至20日及2月22日）持續提供門診服務，讓輕急症民眾就近就醫。

此外，衛生局指出，台中市42家地區醫院中，除夕至初三有21家醫院提供部分門診服務，初四、初五增加至28家，初六仍有11家醫院看診；全市診所於春節期間合計提供超過800診次的醫療服務。衛生局提醒，民眾如有就醫需求，可事先至衛生福利部中央健康保險署網站或致電醫療院所查詢春節開診時段，以利順利就醫，衛生局亦同步公告春節期間開診名單供市民查詢。

衛生局長曾梓展呼籲，若出現高燒不退、意識不清、劇烈胸痛、呼吸困難等危急症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），應立即撥打119送醫，並記下發作時間，把握黃金治療期；如屬一般非緊急輕症，建議優先選擇UCC或仍有開診的醫院、診所門診，透過「分級就醫、適當就醫」，讓醫療資源發揮最大效益，攜手守護市民健康，安心迎接新春佳節。

有關台中市各級醫療院所春節期間開診資訊，可至衛生局網站（https://www.health.taichung.gov.tw/）或健保署網站（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01 ）查詢。