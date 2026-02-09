春節醫療不打烊！北市21家醫院急診24小時 2／15起門診調整
農曆春節期間，台北市共有21家醫院維持24小時急診服務，並於特定時段開設「輕急症中心（UCC）」以分流病患，全市醫院門診將於小年夜（15日）至初三（19日）進行全面調整，多數診次將暫停服務，若有就醫需求應提前掌握開診資訊。
農曆春節連假2月14日至22日，維持24小時急診的單位包含北市立聯合醫院7個院區在內共21家醫院，為輕微急症病患設計的「輕急症中心（UCC）」，則由聯醫信義門診部、昆明院區及林森院區負責，開設時間定於2月14日至15日、2月17日至20日及2月22日的上午8時至晚間12時。此外，衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）將24小時待命，監控全市醫院空床數並負責災情應變與轉診調度。
為便利市民查詢，北市各類醫療服務詳細資訊已公告於衛生局網站「台北市春節醫療專區」，或可撥打台北市民當家熱線1999詢問，亦可透過衛生福利部中央健康保險署的「全民健保行動快易通」APP、免付費服務專線（0800-030-598）或官方網站，查詢全台各級醫療院所的即時開診訊息。
