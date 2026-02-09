春節醫療分流 急診即時監測

台南市政府團隊秉持「分流到位、即時監測、確保重症」為原則，讓市民平安健康過好年。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

今年春節連假長達九天，台南市政府啟動「春節醫療量能整備專案」，除夕至初三共有超過一千七百家次醫療院所及特約藥局提供服務，並透過「醫療分流」與「即時監測」機制，確保急重症醫療照護不中斷，讓市民平安健康過好年。

市府自一一二年起與十三家急救責任醫院合作建置「緊急醫療資訊儀表板」，透過每五分鐘更新一次數據，即時掌握各醫院急診人數、床位負荷及壅塞情形，這套系統結合消防局到院前分流決策，能有效避免單一醫院急診過度集中，縮短急重症病患的救治黃金時間，提升整體救護品質。

廣告 廣告

衛生局呼籲「輕症去診所、重症留急診」，若出現輕微感冒、腸胃不適等非緊急症狀，請優先選擇鄰近的診所就醫，將大醫院急診資源留給急重症病患，落實分級醫療，避免急診壅塞。健保署提供快速查詢管道QR code，連結於衛生局官網首頁的「春節醫療服務不打烊」圖片區，建議民眾就醫前先查詢確認，以免白跑一趟。

衛生局指出，若「慢性病連續處方箋」領藥區間剛好落在春節期間（二月十四日至二十二日），可以提前十四天前往領藥。記得檢查藥量是否充足，儘早回診或至藥局領藥，避免過年期間斷藥，影響病情控制。

市府將於春節期間即時監測各急救責任醫院的急診狀況，確保急重症醫療照護不中斷。