春節醫療整備 衛福部：8成獎勵金發予第一線工作人員

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，衛生福利部正式啟動「115年春節醫療量能整備專案」，針對歷年春節急診人次為平時的1.5至1.7倍，今年投入約16億元經費，推動四大策略，力求達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」的目標。其中，為實質感謝醫護人員的辛勞，春節期間診察費與護理費100%加成，並規定8成獎勵金發予第一線工作人員。

衛福部所擬的四大核心策略如下：

1.提早因應：提早盤點各院開診情形，自1月12日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導，確保即時掌握變動。

2.患者分流：鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」；六都13處「假日輕急症中心(UCC)」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。

3.擴充醫療量能：春節期間診察費與護理費100%加成，並規定8成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞。

4.強化區域聯防：透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心(REMOC)及轉診網絡緊密聯繫，必要時，啟動跨區協調與轉診分流。

衛生福利部提醒，春節期間若有就醫需求，民眾可以多利用「全民健保行動快易通」APP查詢鄰近診所或UCC中心開診資訊，將急診資源留給急重症病患。此外，慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節期間(2/14~2/22)者，可提前自1月31日起回診，由醫師處方給藥或預領下個月(次)用藥，確保春節期間用藥不中斷。

