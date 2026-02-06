春節醫療量能將面臨考驗！醫師全聯會喊話「這兩種狀況」別衝急診

春節連假期間就醫需求可能增加，醫師公會全聯會呼籲，民眾若僅為感冒、腸胃不適等輕症，建議優先前往就近開診的基層診所就醫。資料照。李政龍攝



因應春節連假期間返鄉與出遊人潮增加，可能帶動就醫需求上升，醫師公會全聯會理事長陳相國呼籲，民眾若僅為感冒、腸胃不適等輕症，建議優先前往就近開診的基層診所就醫，將急診資源留給重大急症與緊急病患，落實分級醫療。

因應春節連假期間可能增加的就醫需求，醫師公會全聯會今（6）日發出新聞稿指出，全力協調各層級醫療院所與基層診所於春節期間維持開診量能，確保民眾能在春節假期中獲得即時、適切的醫療照護。陳相國表示，春節期間民眾若為感冒、腸胃不適等輕症，建議優先前往就近開診的基層診所就醫，將急診資源留給重大急症與緊急病患，落實分級醫療，提升整體照護效率，共同維護醫療體系的順暢運作。

陳相國進一步表示，全聯會已透過各縣市醫師公會積極動員，鼓勵基層診所於春節期間開診，健保署亦已將春節期間各醫療院所門診開診情形，公告於「健保快易通」APP中的「春節院所服務查詢」功能，民眾只需透過簡單操作，即可即時查詢鄰近地區有開診的診所及醫院門診資訊，便利又安心。

此外，陳相國也提醒春節期間聚餐、外食與出遊活動頻繁，民眾應特別留意飲食衛生，以降低腸胃道感染風險；外出旅遊或參加人潮聚集活動時，適逢天氣變化較大，亦應做好基本防疫措施，如出現呼吸道不適症狀，建議配戴口罩並儘量避免前往擁擠場所。

陳相國籲請民眾，春節期間可事先下載並善用健保快易通APP，即時掌握院所開診資訊，或於前往診所前先行致電確認開診情形，配合分級醫療、適切就醫，就醫不慌亂，讓醫護人員安心執勤，也讓民眾安心、健康過好年。

