春節醫藥照護全方位不打烊，雲縣府加碼獎勵西醫診所開診，共同守護縣民身心健康。(記者劉春生攝)

為因應農曆春節九天連續假期，預防春節期間急診壅塞及醫療量能吃緊，雲林縣政府提前整備春節整體醫療應變機制，全面盤點並整合縣內急重症與基層醫療資源，推出「春節不打烊」基層門診獎勵方案，並同步串聯藥事、長期照顧及心理健康體系，確保春節期間門診、急診、用藥、照護與心理支持服務不中斷，讓縣民在團圓過節之際，也能獲得即時、便利且完整的醫療照護。

縣長張麗善表示，往年春節期間基層診所多有休診情形，導致輕症病患湧入醫院急診，今年感謝醫師公會號召診所，初一到初三有十七個鄉鎮五十間診所總共一百九十診次加入服務，其他三鄉鎮也可找鄰近鄉鎮市診所；鄉親如果有感冒或輕症疾病，就近就地到基層診所就醫，除把握自身疾病的黃金治療時間，也可避免造成大醫院的急診壅塞，落實醫療分級與分流。也感謝藥師公會配合處方籤送藥服務，針對二月十四日-二十二日慢性處方籤可以提前拿藥，行動不便或獨居長輩等也可一通電話請六大健保藥局服務將藥送到家。

張縣長說，如果發現鄰居親友有心理憂鬱或不安情形，請打一九二五安心專線，幫助他找到心靈出口，將風險降到最低。感謝縣府衛生團隊針對春節連假為鄉親做好周全的配套服務，春節醫藥照護全方位不打烊，守護縣民身心健康。

雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、藥師公會理事長許仁厚表示，這次不只是縣衛生局，我們醫界也準備好了，初一到初三總共有一百九十診次服務，健保藥局部分也高達七成不打烊，還有加碼送藥到府服務，山線、海線各有三家健保藥局隨時支援行動不便者，打一通電話，馬上會送藥到府，春節期間醫療服務不打折。

衛生局長曾春美指出，縣府特別規劃「春節不打烊基層醫療院所門診獎勵方案」，針對農曆初一至初三持續提供門診服務的西醫診所，每診次補助三千元，鼓勵基層醫療人員春節期間持續守護縣民健康，全縣基層門診開診數從去年八十七診次提升為一百九十診次，鄉鎮涵蓋率達八十五%，有效提升醫療可近性，請民眾善用「健保快易通APP」查詢春節期間各醫療院所開診資訊。

曾局長說，縣府持續推動「雲林縣藥師加值服務計畫」，並安排斗六上好藥局、土庫健康藥局、斗南仁安堂、全安藥局、崙背三馬藥師藥局及水林全仁藥局，針對獨居長者、身心障礙者及偏遠地區交通不便者等七大對象，提供送藥到府、健康關懷等藥事照護服務。長照服務對象如有需求，也請儘早與長照服務機構協調諮詢。

此外，在急重症醫療方面，春節連假期間雲林縣六家急救責任醫院將全面維持二十四小時急診服務，衛生局每日即時掌握各院急診候診及待床情形，與責任醫院密切合作、即時應變，確保急重症患者獲得妥適照護，並於農曆初一至初三加開傳染病特別門診。

「春節醫藥照護不打烊」記者會，有縣長張麗善、衛生局長曾春美、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、理事邱葆升、藥師公會理事長許仁厚、常務理事楊捷凱、林建宗、常務監事許新交、雲林縣診所協會理事長林嘉祈、常務監事吳燕峻、新螺安診所醫師許逸生、啟明診所醫師黃啟明、台全醫療體系特助吳俊德、經理李奇燁、蔡東富議員夫人洪惠玲等出席，共同關心鄉親健康。