春節醫院開診率超過70% 石崇良：整體量能優於去年

台北市 / 林李翰 綜合報導

春節9天連假將至，為了避免去年急診壅塞的狀況，衛福部長石崇良今（29）日受訪表示，為因應長達9天的春節連假，健保署祭出開診與住院獎勵，目前醫院開診率已普遍超過70%，整體量能優於去年。

石崇良今日出席立法院社福衛環委員會「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」等議題進行專題報告，針對春節整備專案，石崇良表示，日前正式宣布，為了因應春節長達9天連假時提供民眾必要醫療服務，健保提供各項加成獎勵，包含開診、收治住院跟急診等獎勵。

石崇良指出，根據調查顯示，今年醫院開診率普遍超過70%，部分地區診所亦超過10%，整體量能預期優於去年。各醫院目前也已加強整備，並預留床數以供調度，確保民眾在除夕至初三等開診率較低的高峰期仍有醫療服務可用。

