春節長假將至 騎YouBike遊北北基賞美景、吃美食

東發號油飯入口，滿嘴麻油香四溢，搭配大腸及蚵仔麵線，飽足感十足。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕春節長假可選擇騎YouBike遊北北基！記者實地騎乘帶路，從台北松山、內湖的彩虹橋周邊租借YouBike出發，沿基隆河左岸或右岸，往汐止方向騎乘，走訪麥克風造型的星光橋，來碗汐止老街的香菇肉羹補充體力，穿越宛如天然冷氣房的五堵鐵路隧道，抵達新北市與基隆市的分界線，進入基隆境內，順道嗑份滑順不膩的營養三明治，河岸風光盡收眼底，費用約160元，倘若體力不支，還能使用通勤月票「TPASS」轉乘火車搭到飽。

基隆河濱自行車道串聯台北、新北、基隆，起於士林區洲美大橋，可至汐止區的五堵鐵路隧道，穿越後到達基隆市七堵區堵南街的嶺腳福德宮為止。過年期間如欲騎乘YouBike從台北至基隆，其中以能避開繁忙市區交通的河濱休閒路線最受歡迎，約35至40公里，可從大佳河濱公園、美堤河濱公園或松山彩虹橋出發。

記者從松山彩虹橋為起點，先於鄰近饒河夜市享用東發號油飯麵線，吃飽喝足後租借車輛，沿著基隆河岸往東湖、汐止方向騎乘，小爬坡朝內溝溪、汐止前進，經過著名的星光橋，可休息一下到汐止老街品嚐暖呼呼的八寶冬粉和香菇肉羹、車頭鹹粥。

心滿意足後往五堵火車站行駛，沿著自行車道慢騎大約半小時，抵達日據時代遺跡五堵鐵路隧道，牆上寫著當年的設計理念與歷史故事，穿越隧道便會出現「新北市自行車道維護終點」與「基隆市基隆河岸自行車道」標示，以及嶺腳福德宮的背影，代表進入基隆境內。

接續沿著河岸經百福、六堵、七堵，可到七堵鐵道紀念公園駐足停留，七堵區議員曾怡芳推薦來碗烏龍伯咖哩麵、臭粿仔湯、營養三明治、莊記牛肉麵，湯頭酸甜不死鹹，麵條Q彈有嚼勁，約有八、九大塊牛肉。至八堵後需切一般道路進入基隆市區，單車達人春生說，途經八堵火車站、三坑火車站、豆干厝阿公店、仁愛區孝三路周邊有豬肝腸、無名豬腳、遠東水煎包、阿本燒賣、三角窗乾麵餛飩湯、孝三大腸圈、三姊妹餐飲店。

饕客也可至安一路走訪潤餅、郭家巷頭粿仔湯，並帶回劉家花生醬作為伴手禮，最後再到海洋廣場、東岸廣場頂樓欣賞基隆港美景，倘若肚子又咕咕叫，再騎到仁愛市場吃阿嬌炒麵、加園壽司、美華牛肉麵、阿玉鯊魚煙，但春節期間營業時間得再確認以免撲空。

由於基隆沒有YouBike站，須至五堵火車站旁還車，記者實測先騎至嶺腳福德宮旁的自行車道，再返回火車站還車，然後坐上火車到基隆火車站下，花費26元、21分鐘，有購買TPASS者則搭火車免費，騎YouBike也有前30分鐘免費(2.0E不適用)，當半途體力不支，透過不同交通工具轉乘，都是不錯方式。另提醒，隨身攜帶飲用水與乾糧，看到公廁也要先上，且需適時休息，不要過於勉強，玩得盡興最重要。

舊五堵鐵路隧道是天然冷氣房。(記者董冠怡攝)

汐止麥克風造型星光橋。(記者董冠怡攝)

新北與基隆自行車道分界。(記者董冠怡攝)

眺望基隆港。(記者董冠怡攝)

