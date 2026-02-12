春節長假 港府預許1138萬人次進出香港

（中央社記者張謙香港12日電）春節即將來臨，香港和中國大陸同時放長假，港府預計，在2月14日至23日期間，將會有1138萬人次進出香港，當中包括香港居民及外來旅客。

為了疏導人流，港府成立了節慶安排跨部門工作小組，專責處理旅客過境事宜，小組由政務司司長領導。

小組今天公布，香港入境事務處預計在上述時間之內，將有1138萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，並以連接中國大陸的陸路口岸人數最多，預計占952萬人次。

香港入境處估計，陸路出境高峰期為14日，入境高峰期為22日，當天的出入境人次都會超過60萬。

為疏導假期間的大量人流，香港入境處已減少前線人員休假，同時加開檢查櫃台等；入境處也會連同警務處、海關和鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應部署，並與深圳邊檢總站等大陸部門緊密聯繫。（編輯：廖文綺）1150212