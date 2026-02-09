春節長照不打烊！竹市呼籲二月十三日前完成申請 貼心守護失能家庭

隨著農曆春節腳步將近，街頭巷尾洋溢著溫馨喜氣的新年氛圍。為讓失能家庭在春節期間仍能獲得必要且穩定的照顧與支持，新竹市長期照顧服務春節期間不打烊，自一一五年二月十四日至二月二十二日持續提供多項必要性長照服務。歡迎有需求的家庭，於二月十三日前透過一九六六長照服務專線，或長期照顧管理中心網站完成預約申請，確保服務順利銜接不中斷，減輕家庭照顧者的壓力，安心迎接新的一年。

新竹市長高虹安九日表示，春節是家人團聚的重要時刻，然而對長期照顧者而言，往往因肩負照顧責任而難以真正休息與團圓。為此，市府於春節期間持續推動長照服務不中斷，希望在假期中為失能長輩及其家庭提供最即時、最溫暖的支持，讓照顧者能安心喘息、獲得適度休息，長輩也能持續接受妥善照顧，在關懷與守護中平安過好年。

長期照顧管理中心主任陳淑惠指出，春節連假期間將持續提供多項必要性長照服務，包括居家服務（如獨居長者或家屬因特殊原因無法照顧者）、交通接送服務（特約計程車車資採春節計價）、喘息服務及餐飲服務等，確保在長達九天的春節假期中，家庭照顧者仍能獲得適當支持與休息空間，長輩的照顧品質不受影響，在溫暖陪伴下迎接嶄新的一年。

長照中心提醒，長照服務專線一九六六將於春節期間（一一五年二月十四日至二月二十二日）暫停服務。因應人力調度安排，春節連假期間如有長照相關需求，請務必於二月十三日前向長期照顧管理中心提出申請。相關服務資訊可至新竹市長期照顧管理中心官方網站(https://ltc.hccg.gov.tw/newhcchb/index)查詢，或於上班時間撥打長照服務專線一九六六，將由專人提供協助，陪伴市民朋友一同守護家人的健康與幸福。